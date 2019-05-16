'أرنب' بـ91 مليون دولار!

بيعت منحوتة "الأرنب" للفنان جيف كونز بسعر 91.1 مليون دولار أميركي، مسجلة بذلك رقماً قياسياً لثمن عمل قدمه فنان لا يزال على قيد الحياة.

صمم الفنان الأميركي منحوتته الشهيرة عام 1986، وبيعت في مزاد شهدته ولاية نيويورك الأربعاء محطمة الرقم القياسي الأخير البالغ 90.3 مليون دولار، والذي سجله الفنان البريطاني ديفيد هوكني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

تجسد المنحوتة أرنباً معدنياً لعوباً، لا وجه له، ارتفاعه 104 سنتيمترات، يمسك بجزرة، وتشكل إحدى أبرز أعمال القرن العشرين.

أما هوية المشتري فلا تزال مجهولة حتى اللحظة.

اشتهر كونز بتقديمه أعمال مميزة منذ بدايته، لا سيّما تلك المستوحاة من ألعاب وبالونات الأطفال القابلة للنفخ، والتي يعتبر عمل "الأرنب" أهمها.

لم يفوت مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة للتندر على الأرنب معدني اللون والذي استحق الملايين. فهذا أرنب آخر يحمل ذات المواصفات بنظر هذا المغرد.