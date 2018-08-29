أزالوا صورتها لأنها امرأة.. فنانة تنتقد 'الفقر الثقافي' في إيران

خاص بـ"موقع الحرة"/ كريم مجدي

لوحة إعلانية في مدينة مشهد تثير جدلا بين الإيرانيين على الشبكات الاجتماعية، بعدما تم إزالة صورة الممثلة ناسرين مقانلو من إعلان مسرحية "دبوتات" التي تقوم ببطولتها.

ونشرت مقانلو صورة للوحة الإعلانية في منطقتي طرقبة ومشهد بمحافظة خراسان شمال شرقي إيران، حيث بقت صورتها في طرقبة وأزيلت في مشهد.

وعلقت مقانلو على الصورة التي نشرتها عبر إنستغرام قائلة "بعد 33 عاما من الخبرة في مجال الفن لا أفهم أين نحن، في جزء من المدينة (طرقبة) يتم السماح برفع صور النساء، وفي مشهد يجب تنصيب اللافتات دون وجود صور سيدات عليها".

وتعتبر مدينة مشهد ذات قيمة دينية عند الإيرانيين وأتباع المذهب الشيعي، خاصة وأن بها العديد من المزارات والمقامات الدينية، أبرزها مرقد الإمام علي بن موسى الرضا.

وأضافت مقانلو "بالنسبة لي، لا يهم إذا كانت موجودة في اللوحة الإعلانية أم لا، لأني دائما أقول إن الجمهور في قلبي وأنا في قلوبهم، وهذه هي أكبر جائزة لي من عند الله".

وتابعت الفنانة الإيرانية "آمل أن ينتهي هذا الفقر الثقافي يوما ما، ويتم احترام الفن والفنانين أكثر في بلادنا".