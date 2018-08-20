أزمة الانتهاكات الجنسية.. البابا يتعهد بالمحاسبة

وجه البابا فرنسيس الاثنين رسالة غير مسبوقة لكاثوليك العالم طالبا منهم المساعدة في اجتثاث ما وصفها بأنها "بيئة تفضي إلى الهلاك" في إشارة لأزمات الانتهاكات الجنسية التي تورط فيها بعض رجال الدين في عدة بلدان.

وتعهد البابا أن "يبذل كل جهد ممكن" لمنع الانتهاكات الجنسية ووقف التستر عليها.

وقال "أدركنا أن تلك الجراح لا تندمل وأنها تتطلب منا إدانة تلك الفظائع بقوة والتعاون من أجل اجتثاث تلك البيئة التي تفضي إلى الهلاك".

وتطرقت الرسالة إلى تقرير صدر مؤخرا عن هيئة محلفين كبرى في ولاية بنسلفانيا الأميركية.

وأشار البابا إلى أن أغلب الحالات الواردة في التقرير "من الماضي"، لكنها توضح أن الانتهاكات "تم تجاهلها لفترة طويلة والسكوت عنها أو إسكات من يتحدث عنها".

وقال مسؤول في الفاتيكان إن تلك هي المرة الأولى التي يكتب فيها أحد الباباوات رسالة موجهة لكل الكاثوليك في العالم وعددهم 1.2 مليار نسمة عن الانتهاكات الجنسية.

وسبق توجيه رسائل بشأن الفضيحة لقساوسة أو لأتباع الكنيسة في دول بعينها.

ونشرت هيئة المحلفين الكبرى الأسبوع الماضي ما خلصت إليه بعد أكبر تحقيق على الإطلاق ينظر في قضية الانتهاكات الجنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية الأميركية.

وذكر التقرير أن 301 من قساوسة الولاية ارتكبوا انتهاكات جنسية بحق قصر على مدى الـ70 عاما الماضية.

ونشر البابا رسالته فيما تواجه الكنيسة فضائح انتهاكات جنسية في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة وتشيلي وأستراليا.

وجاء النشر قبل أيام من زيارة البابا لإيرلندا التي شهدت أزمة بسبب فضيحة مماثلة.