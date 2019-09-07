أزمة السجائر الإلكترونية.. ارتفاع حصيلة الوفيات في أميركا

ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى خمس حالات، بعد الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين في مينيسوتا وكاليفورنيا.

وقال مسؤولون في مينيسوتا إن الوفاة لشخص عمره أكبر من 65 عاما وتوفي في أغسطس بعد دخوله المستشفى حيث كان يتلفى العلاج من مرض رئوي حاد.

وفي لوس أنجليس بكاليفورنيا، توفي شخص أيضا تجاوز 65 عاما جراء "مشكلات صحية مزمنة".

وكانت إنديانا أعلنت أيضا وفاة شخص عمره أكبر من 18 عاما، وتفاوتت أعراض مرضه بين القيء والغثيان وضيق التنفس والسعال وألم في الصدر، حسب قطاع الصحة في الولاية الذي أكد أن لديه ثماني حالات لإصابات في الرئة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

وكانت ولايتا إلينوي وأوريغون قد أعلنتا أيضا وقوع أول حالتي وفاة من هذه السجائر.

وحذر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة، الجمعة المدخنين من استخدام السجائر الإلكترونية إلى حين تحديد سبب الإصابات بأمراض تنفسية.

وحسب المسؤولين، فإن الرابط بين الحالات المسجلة هو أن جميع المصابين استنشقوا مواد موجودة في السجائر الإلكترونية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ويقدر عدد مستخدمي السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة بنحو تسعة ملايين بالغ، و 3.6 مليون مراهق بينهم 20 في المئة من طلاب المدارس الثانوية.