أزمة السفن.. أوكرانيا تستدعي قوات الاحتياط

أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو الاثنين استدعاء جزئيا لقوات الاحتياط للتدريب وسط توترات مع روسيا قائلا إن البلاد تحتاج إلى تعزيز دفاعاتها لمواجهة تهديد الغزو الروسي.

وقال بوروشينكو إنه سيتم استدعاء قوات الاحتياط للتدريب في إطار قانون الأحكام العرفية. وأضاف أن بعض الوحدات العسكرية سيعاد نشرها بهدف تعزيز دفاعات البلاد.

وتابع: "أوكرانيا تتخذ خطواتها الخاصة ردا على تهديد بغزو روسي واسع النطاق".

ومن جانبه، رفض دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مزاعم بوروشينكو ووصفها بأنها "محاولة عبثية لتأجيج التوترات".

وقال بيسكوف إن "الاتهامات ضد روسيا ليس لها أي أساس على الإطلاق".

ورفض المتحدث كذلك اتهامات كييف بأن روسيا تمنع المرور من وإلى موانئ أوكرانيا على بحر آزوف، موضحا أن الملاحة مستمرة بشكل طبيعي فيما عدا الانقطاعات أحيانا بسبب سوء الطقس.

وتصاعد التوتر بين الدولتين الجارتين بعد حادث 25 تشرين الثاني/نوفمبر، حين أطلقت روسيا النار على ثلاثة سفن بحرية أوكرانية واحتجزتها وأطقمها قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.