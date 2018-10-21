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العراق

أزمة الطاقة في العراق.. توقيع اتفاقيتين مع جنرال إلكتريك وسيمنز

شبكة من الاسلاك التي تغذي منازل المواطنين بالكهرباء التي تولدها مولدات الطاقة الخاصة في العراق

قالت وزارة الكهرباء الأحد إن العراق وقع اتفاقات مع شركتي "جنرال إلكتريك" الأميركية و"سيمنس" الألمانية، بشأن صفقات محتملة لتطوير البنية التحتية للكهرباء في البلاد.

ولم تذكر وزارة الكهرباء تفاصيل حتى الآن عن قيمة أي من الاتفاقين، لكنها أكدت أن الاتفاق مع "جنرال إلكتريك" سيوفر نحو 1.5 غيغا واط خلال 2019، ستكون كافية لتزويد 1.5 مليون منزل عراقي بالطاقة.

وقال مسؤول في وزارة الكهرباء لوكالة رويترز إن الحكومة العراقية الجديدة، التي لم تتشكل بعد، "ستقرر ما إذا كانت ستختار إحدى الشركتين أو الاثنتين معا".

وذكرت جنرال إلكتريك في تغريدة إن خطتها المقبلة في العراق ستوفر 14 غيغا واط من الطاقة، وتخلق 65 ألف وظيفة، وتدعم الحكومة لتوفير نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا.

وكانت "سيمنس" المرشح الأوفر حظا للفوز بعقد لتوريد معدات توليد كهرباء بقدرة 11 ميغا واط في صفقة قد تبلغ قيمتها حوالي 15 مليار دولار.

لكن صحيفة فايننشال تايمز أوردت الأربعاء أن المجموعة الألمانية قد تضطر للتحالف مع منافستها "جنرال إلكتريك" بعد ضغط من الولايات المتحدة.

ويعاني العراق من نقص حاد في امدادات الطاقة الكهربائية على الرغم من انفاق الحكومات المتوالية نحو 50 مليار دولار على هذا القطاع منذ عام 2003.

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