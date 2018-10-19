السعودية.. ماذا بعد أزمة خاشقجي؟

خاص بـ"موقع الحرة"/ مصطفى هاشم

رغم العلاقات المشحونة بين البلدين، رفع الملك سلمان بن عبد العزيز سماعة الهاتف ليحدث رئيس الجمهورية التركية "الشقيقة" رجب طيب أردوغان، في محاولة لاحتواء تداعيات اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي دخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين أول/أكتوبر، ولم يخرج منها، في ظل مزاعم عن علاقة نجله ولي العهد محمد بن سلمان بقتل خاشقجي.

الضغط العالمي المتزايد والمطالبة بالكشف عن ملابسات اختفاء خاشقجي الذي يُعتقد أنه قتل داخل القنصلية وهو ما تنفيه المملكة، اضطر الملك "الغائب" للتدخل والحد من صلاحيات نجله التي "تهدد الاستقرار الداخلي للمملكة، بل والاستقرار الإقليمي"، وفقا للكاتب عريب الرنتاوي.

فبعد أن صرح مسؤولون أميركيون الخميس لـصحيفة نيويورك تايمز بأن وكالات الاستخبارات لديها أدلة حول علاقة بن سلمان بقضية خاشقجي، نقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر قالت إنها مقربة من العائلة المالكة في السعودية، أن الملك سلمان تدخل بقوة على خط الأزمة وبدأ بإعادة تقييم الصلاحيات الواسعة التي منحها لابنه ولي العهد.

ونقلت رويترز عن مصدرين "على معرفة بما يدور في الديوان الملكي، أن الملك الذي سلم إدارة شؤون المملكة اليومية لابنه، لم يكن في البداية على علم بحجم الأزمة".

وأشار عريب الرنتاوي في حديث لـ"موقع الحرة" أن "هناك محاولات لتبرئة محمد بن سلمان من المسؤولية الجنائية في قضية خاشقجي ومحاولة إيجاد كبش فداء لكن المسؤولية السياسية سوف تطاله".

وأشار الرنتاوي إلى أن قرار قتل صحافي بارز مثل خاشقجي لا يتخذه إلا الملك أو ولي عهده، "ومن المعروف أن الملك بحالة صحية متدهورة ومنح صلاحيات واسعة لابنه محمد".

ورأى الرنتاوي أن من الواضح تماما أن "هناك من ينصح العائلة ويضغط عليها من أجل إزاحة الأمير محمد بن سلمان من خلافة والده، حتى تستأنف السعودية علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا والعالم".

وبرز محمد بن سلمان، البالغ من العمر 33 عاما، منذ ارتقاء أبيه عرش المملكة في كانون الثاني/يناير 2015، والذي منحه سلطات واسعة في إدارة شؤون المملكة، بدلا من ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.

ونفذ بن سلمان سلسلة إصلاحات اجتماعية واقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، أبرزها رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات وفتح دور السينما في المملكة المحافظة.

لكنه عمد أيضا إلى "تهميش أعضاء كبار في العائلة الحاكمة"، حسب ما يرى المحلل عريب الرنتاوي، و"أحكم قبضته على أجهزة الأمن والمخابرات، وقاد حملات اعتقالات واسعة" شملت أكاديميين ورجال أعمال ورجال دين ونشطاء وناشطات حقوقيات سعوديات، "وفي النهاية قتل خاشقجي"، حسب الرنتاوي.

وأضاف الكاتب أن العلاقات السعودية الأميركية والأوروبية "لن تكون مصانة بوجود رجل اتخذ قرارا بقتل خاشقجي".

بدلاء محتملون

الرنتاوي طرح في حديث مع "موقع الحرة" أسماء قال إنها مرشحة لتولي منصب ولي العهد وإزاحة الأمير الشاب محمد بن سلمان. ​

أولهم أحمد بن عبد العزيز وهو أصغر أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، معروف بعقلانيته واتزانه، وهو من مؤيدي إنهاء الحرب على اليمن، وتخفيف الحصار عن قطر.

أما الثاني فهو ولي العهد السابق محمد بن نايف الذي أزاحه الملك سلمان بعد وصوله للحكم لفتح المجال لابنه محمد.

ويعد بن نايف حليفا أمنيا وثيقا لواشنطن، تربطه علاقات وثيقة مع الإدارات الأميركية المختلفة ومع البنتاغون، وحائز على ميدالية "جورج تينت" التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، وقد سلمها له وزير الخارجية الأميركي الحالي مايك بومبيو الذي كان حينها مديرا لوكالة الاستخبارات الأميركية.

أما المرشح الثالث، من وجهة نظر الرنتاوي، فهو سفير السعودية في واشنطن خالد بن سلمان، الشقيق الأصغر لمحمد بن سلمان، نظرا لأن الملك سلمان لا يريد أن يخرج الحكم عن أبنائه.

"ليس مطروحا"

في المقابل يرى المتخصص في العلاقات الدولية أيمن سمير أن تغيير بن سلمان غير مطروح على الإطلاق، مشيرا إلى أن المطروحة أسماؤهم لا يمكن أن يعودوا، خاصة وأن الملك سلمان بذل جهدا كبيرا من أجل إزاحتهم منذ وصوله إلى الحكم.

ويتوقع سمير في حديثه لـ"موقع الحرة" أن يعين الملك سلمان نجله خالد بن سلمان في منصب ولي ولي العهد، "هذا أقصى ما يمكن أن يفعله الملك سلمان، حتى إذا ثبت ضلوع بن سلمان نفسه في قتل أو اختفاء خاشقجي" تنتقل السلطة إلى خالد.

ويرى سمير أن السعودية ستتمكن من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر "بما لديها من أدوات اقتصادية وسياسية".