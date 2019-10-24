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مصر

أزمة سد النهضة.. السيسي يلتقي أبي أحمد

جانب من لقاء السيسي وأبي أحمد في سوتشي

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التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في سوتشي الروسية على هامش القمة الروسية الإفريقية.

وناقش الطرفان أزمة سد النهضة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتصاعدت حدة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا مؤخرا بعد حديث رئيس الوزراء الإثيوبي عند استعداد بلاده لحشد مليون شخص في حال اضطرت لخوض حرب حول سد النهضة.

وافقت مصر على عقد لقاء مع اثيوبيا والسودان حول سد النهضة في واشنطن بعد تعثر المفاوضات بين الأطراف.

وتقول القاهرة إن البلدين على خلاف بشأن تشغيل السد وملء خزانه.

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