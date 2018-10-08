أزمة في محاصيل إيرانية.. والسبب: الدولار والعراق

أعلن وزير الصناعة والتجارة الإيراني الاثنين حظر تصدير بعض المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية.

وكانت وكالة فارس قد نشرت رسالة صادرة عن وزير الصناعة محمد شريعتمداري أمر فيها بحذر تصدير محاصيل البطاطا وعلف الطيور والحيوانات ومنتجات البندورة (الطماطم).

ويأتي القرار بعدما أعلن وزير الزراعة الإيراني الأحد، ارتفاع أسعار المحاصيل خاصة البندورة والبطاطا، بسبب انخفاض سعر العملة المحلية والإفراط في التصدير.

وأوضح وزير الزراعة محمود حجتي لوكالة إلنا الإيرانية، أن أكثر دولة تستورد هذين المحصولين من إيران هي العراق.

يذكر أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة في آيار/مايو الماضي، استهدفت عمليات ببيع وشراء إيران للدولار، ما تسبب في انهيار حاد للريال الإيراني.