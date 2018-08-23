'أزمة كوهين' تتفاعل.. ترامب يحذر من انهيار مالي

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إن أسواق المال "ستنهار" في حال تم عزله من منصبه، متسائلا عن جدوى اتخاذ الديمقراطيين خطوة في ذلك الاتجاه مستقبلا.

وقال ترامب في لقاء مع برنامج "فوكس آند فريندز" على شبكة فوكس نيوز "أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا".

وأكد الرئيس على أدائه الجيد في منصبه رغم ما وصفها بالتغطية الإعلامية السلبية المتصلة بقضية محاميه السابق مايكل كوهين، وأردف قائلا "لا أعلم كيف يمكنك عزل شخص يقوم بعمل رائع!".

وكان ترامب يرد على سؤال حول العواقب القانونية المترتبة على إقرار محاميه السابق تحت القسم أنه "تحرك بتعليمات من (الرئيس ترامب) بهدف التأثير على الانتخابات" الأميركية.

واعترف كوهين أمام محكمة في نيويورك الثلاثاء بتهم تضمنت "مساهمات غير قانونية في الحملة الانتخابية لترامب"، وقال إن "الرئيس تآمر معه في ذلك".

ويواجه كوهين في حالة إدانته في جميع التهم الموجهة إليه السجن لمدة تصل إلى 65 عاما، لكن المدعين تعهدوا بتخفيف الحكم في إطار صفقة معه.