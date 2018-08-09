أسانج يشترط ضمانات للشهادة أمام لجنة بالكونغرس

يدرس مؤسس موقع "ويكيليكس" الإلكتروني جوليان أسانج المثول أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأميركي لمناقشة التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة، حسبما أفادت محاميته الخميس.

وقالت المحامية جنيفر روبنسون إن مثول أسانج سيكون بناء على طلب من اللجنة "يثبت اهتمامها بالاستماع" له.

وأضافت في بيان أن اللجنة طلبت "أن يحضر بنفسه في موعد ومكان مقبولين من الطرفين. نفكر بجدية في المقترح لكن يجب أن نتأكد أن أمن السيد أسانج مضمون“.

ويقيم المبرمج والناشط الأسترالي أسانج في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية منذ حزيران/يونيو 2012 عندما نجح في الحصول على اللجوء لينجو من تسليمه للسويد التي تسعى لمحاكمته بشأن مزاعم ارتكاب جرائم جنسية. وينفي الرجل دوما التهم الموجهة إليه.

وأسقطت التهم منذ ذلك الحين لكن أسانج لا يزال يواجه خطر احتجازه من قبل الشرطة البريطانية إذا غادر السفارة لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة.

ويعتقد أسانج أن احتجازه سيمهد الطريق لتسليمه للولايات المتحدة بسبب نشره قدرا كبيرا من الوثائق الدبلوماسية والعسكرية الأميركية على موقع "ويكيليكس".