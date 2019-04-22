5 أسباب تمنع انتشار السيارات ذاتية القيادة

بعد سنين من التجارب وأنواع من السيارات ذاتية القيادة بنسب مختلفة، هل يمكن أن نرى في المستقبل القريب سيارات ذاتية القيادة تحمل ركابا في الشوارع؟ الإجابة ربما تكن محبطة.

الباحثون في مجال القيادة الذاتية، المتفائلون منهم، يتوقعون أن يستغرق الأمر 10 سنوات قبل أن تقل السيارات ذاتية القيادة الركاب، فيما يرى آخرون أن الأمر سيستغرق عقودا.

ما السبب إذا وراء هذا التعطل رغم بدء تسيير تلك المركبات في الشوارع منذ سنوات؟ هناك خمسة مشاكل، أوردتها وكالة "أسوشييتدبرس" في تقرير الاثنين، تمنع الركاب من الاسترخاء جوار عجلة قيادة تدور بذاتها.

الثلوج والطقس

ربما يعاني كل من يقود في شوارع مغطاة بالثلوج، لكن المشكلة تكون أكبر للسيارات ذاتية القيادة مع اختفاء الثلوج المتراكمة الخطوط التي تحدد مسارات السير.

السيارات ذاتية القيادة تعتمد على كاميرات لرصد الطريق، وعندما تكون هناك أمطار غزيرة أو ثلوج أو ضباب أو عواصف رملية يعيق هذا الطقس السيء قدرة السيارات على تمييز الطريق الذي تسير عليه حتى في وجود رادار يميز وجود أجسام لكنه لا يستطيع تحديد شكلها، كي يتعرف عليها الحاسوب المشغل للسيارة.

خطوط ومنعطفات

في كل مكان في العالم تختلف الخطوط التي تحدد أماكن التوقف والانعطاف وحدود المسارات على الطرق، وفي بعض المدن والبلدات تختفي خطوط الطريق كلية.

هذه مشكلة تواجه السيارات ذاتية القيادة إذ إنه بهذا الوضع يتحتم على السيارة أن تتعلم الخطوط في كل مدينة على حدة.

البشر

في الوقت الرهن وفي المستقبل القريب، يتعين على السيارات ذاتية القيادة أن تتعامل مع قائدي سيارات ومشاة بشريين قد لا يلتزمون بالقواعد.

عدم الالتزام بالقواعد، مثل صف السيارة في مكان مخالف أو المرور من غير أماكن مرور المشاة، يتسبب أحيانا بإرباك السيارات ذاتية القيادة.

وتضيف أسوشييتدبرس أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في "العداء الذي يشعر به البعض إزاء الروبوتات، فالناس كانوا في بعض الأحيان يتحرشون بسيارات الاختبار الذاتية الخاصة بشركة "وايمو" إبان تجاربها بالقرب من فينيكس في ولاية أريزونا".

انعطف يسارا!

في الولايات المتحدة يمكنك الانعطاف إلى اليسار في حال عدم وجود سهم أخضر إذا لم تكن هناك سيارات مارة في ذلك الاتجاه. هذا القرار يمثل معضلة للسائقين البشريين في بعض الأحيان وكذلك للسيارات ذاتية القيادة.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة "وايمو" جون كرافتشيك "أعتقد أن الأشياء التي تمثل تحديا للبشر تمثل تحديا لنا كذلك".

المستهلك

حادث السير القاتل الذي تورطت فيه سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة "أوبر" العام الماضي في فينيكس لم يتسبب فقط في وقف التجارب لفترة، ولكنه أثار كذلك شكوك المستهلكين المستقبليين لهذه التكنولوجيا.

عدد من المسوح التي أجريت عقب الحادث أظهرت أن السائقين لا يفضلون التخلي عن السيطرة لصالح الكومبيوتر، وكشف استطلاع رأي في آذار/مارس الماضي أن 71 بالمئة من الأميركيين يخشون الركوب في سيارة ذاتية القيادة بالكامل.