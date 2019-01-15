أستاذة جامعية كويتية تطلب اللجوء إلى أميركا

كشفت الكويتية فاطمة المطر أستاذة الحقوق السابقة في جامعة الكويت أنها تقدمت بطلب لجوء إلى الولايات المتحدة حيث انتقلت للعيش هناك مع ابنتها.

ونشرت المطر تغريدة على تويتر قالت فيها: سعيدة جدا بأنني سأبدأ حياة جديدة في بلد جميل راق، يؤمن بقيمة وكرامة الإنسان". مبدية سعادتها لأن انبتها "ستحصل على فرص أفضل في الحياة".