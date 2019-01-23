تحقيق باحتمال اختفاء مواطن أسترالي في الصين

تحقق أستراليا في تقارير عن اختفاء كاتب صيني منشق يحمل الجنسية الأسترالية وقد يكون موقوفا في بلده الأصلي، حسبما أكد مسؤولون الأربعاء.

واختفى يانغ هنغجون، وهو كاتب روايات ودبلوماسي صيني سابق وناشط مدافع عن الديموقراطية، بعد وقت قصير على عودته إلى مدينة غوانغتشو جنوب الصين الأسبوع الماضي، وفق أصدقائه.

وردا على سؤال بشأن قضية يانغ، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة إنها "تسعى للحصول على معلومات بشأن مواطن أسترالي ذكرت تقارير أنه فقد في الصين".

ويعتقد بأن السلطات الأسترالية على تواصل مع أصدقاء يانغ وأسرته، وكذلك مع السلطات الصينية.

وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد أن يانغ كان قد عاد إلى الصين مع زوجته وابنه في 18 كانون الثاني/يناير لكنه لم يتوجه على متن رحلة داخلية مقررة إلى شنغهاي.

وأثار اختفاؤه مخاوف من احتمال أن يكون آخر ضحايا إجراءات للسلطات الأمنية الصينية.

وكانت أستراليا قد عبرت مؤخرا عن القلق إزاء توقيف الصين كنديين اثنين ردا على توقيف كندا مسؤولة تنفيذية كبيرة في هواوي.