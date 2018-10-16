أستراليا تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الثلاثاء إن بلاده ستدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى هناك.

ووضع القدس من أصعب العقبات التي تواجه التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وتعتبر إسرائيل المدينة بالكامل عاصمتها بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إليها بعد حرب عام 1967.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن في كانون الأول/ديسمبر اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها مما أغضب الفلسطينيين والعالم العربي وبعض الحلفاء الغربيين.

وكانت استراليا في ذلك الوقت في المعسكر الرافض لاتخاذ نفس الخطوة الأميركية لكن موريسون قال الثلاثاء للصحافيين في البرلمان إنه "منفتح" الآن على فعل ذلك مع التمسك بسياسة أستراليا المؤيدة لقيام دولة فلسطينية.

وأوضح موريسون: "أعتقد أن علينا تحدي الفكر الذي يدفع هذا الجدل ويقول إن قضايا مثل دراسة مسألة العاصمة تعد من المحرمات".

وأضاف أن "الفكرة كلها من حل الدولتين هي وجود دولتين معترف بهما وتعيشان جنبا إلى جنب". وأشار إلى أنه منفتح على مقترح تقدم به ديف شارما سفير أستراليا السابق لدى إسرائيل وهو أن تدعم استراليا القدس الغربية عاصمة لإسرائيل والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

وتابع: |لم يتخذ قرار فيما يتعلق بالاعتراف بالعاصمة أو نقل سفارة ... لكن ما نفعله في نفس الوقت هو ببساطة أن نكون منفتحين على هذا المقترح".

وأصبحت السفارة الأميركية في أيار/مايو السفارة الأجنبية الوحيدة التي تفتتح في القدس وحذت جواتيمالا وباراجواي حذو واشنطن لاحقا، غير أن باراجواي أعادت سفارتها إلى تل أبيب الشهر الماضي. وأغلقت إسرائيل سفاراتها في أسونسيون ردا على ذلك.