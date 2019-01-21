أستراليا تقصي أوزبكستان بركلات الترجيح

قاد حارس المرمى ماثيو راين منتخب بلاده أستراليا حامل لقب كأس آسيا لكرة القدم لبلوغ ربع النهائي والفوز على أوزبكستان بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر) الاثنين في استاد خليفة بن زايد بمدينة العين في دور الـ 16.

وتصدى راين حارس مرمى برايتون الإنكليزي لركلتي ترجيح من أصل أربع سددها لاعبو أوزبكستان، ليضع أستراليا في ربع النهائي حيث ستواجه الفائز من مباراة الإمارات وقرغيزستان التي تقام لاحقا.

وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي لجأ المنتخبان لركلات الترجيح، حيث نجح مارك ميلغيان وروبي كروز وأبوستولوس جيانو وماثيو ليكي في التسجيل لأستراليا وأخفق عزيز بيهيتش، في حين سجل لأوزبكستان أوتابيك شوكوروف وأكرومغون عليباييف وأخفق أسلوم تختاخودجايف ومارات بيكماييف.

وأكدت أستراليا تفوقها التاريخي على أوزبكستان بعدما هزمتها سابقا في ثلاث مواجهات أقيمت بينهما في تصفيات كأس العالم 2010 ذهابا 1-صفر وإيابا 2-صفر، وسجلت النتيجة الأكبر باكتساح منافستها 6-صفر في نصف نهائي كأس آسيا 2011.

كما تابعت أستراليا حملة الدفاع عن لقبها بنجاح، ضمن طموحها في أن تكون خامس منتخب يحافظ على لقبه في البطولة، بعد كوريا الجنوبية (1956 و1960)، إيران (1968 و1972 و1976)، السعودية (1984 و1988) واليابان (2000 و2004).