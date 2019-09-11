أستراليا: ثلاثة من رعايانا معتلقون في إيران

كشفت أستراليا الأربعاء أن ثلاثة من رعاياها اعتقلوا في إيران، في ما يؤشر على تصاعد بين طهران والغرب.

وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية لوكالة فرانس برس إن "وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات ثلاثة أستراليين معتقلين في إيران".

ورفض المصدر الإدلاء بمزيد من التفاصيل "حرصا على خصوصية المعتقلين".

وجاء الكشف عن توقيف هؤلاء بعد تقرير لصحيفة التايمز اللندنية في وقت سابق ذكر أن السلطات الإيرانية تحتجز امرأتين بريطانيتين- أستراليتين في سجن إيفين في طهران.

وبحسب شبكة التلفزيون الأسترالية العامة "إيه بي سي" فإن السلطات الإيرانية احتجزت أيضا صديق إحدى هاتين المرأتين وهو رجل أسترالي.

ويأتي خبر الاعتقالات في أعقاب إعلان أستراليا انضمامها لمهمة بقيادة الولايات المتحدة لحماية الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر في منطقة الخليج.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قامت الحكومة الأسترالية بتحديث النصائح المتعلقة بالسفر إلى إيران، داعية إلى "إعادة النظر في ضرورة السفر" و"عدم السفر" إلى مناطق قريبة من الحدود مع العراق وأفغانستان.