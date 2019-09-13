"أسد البحر" يكتسح مسابقة "صور الطبيعة" الدولية

أكثر من 120 ألف صورة تقدم بها مصورون من 152 دولة لمسابقة "صور حفظ الطبيعة" الدولية المرموقة لعام 2019.

تقام المسابقة سنويا تحت رعاية Nature Conservancy أي "حفظ الطبيعة"، وهي منظمة عالمية تعنى بالبيئة، تأسست في الولايات المتحدة عام 1951.

الجائزة الكبرى

من أصل 121774 مشاركة مذهلة، فازت لقطة "أسد البحر في كاليفورنيا" بالجائزة الكبرى.

الصورة للمصور الأميركي تايلر شيفمان، من ولاية كاليفورنيا، وقد التقطت في خليج مونتيري بكاليفورنيا.

قال شيفمان "لقد أعددت هذه الصورة في انتظار أسد بحري يسبح عابرا. بعد خمس دقائق ظهر واحد وتوقف لبضع ثوان. لقد التقطت ثلاث صور في لحظة نادرة، مرت في غمضة عين".

وتشمل المسابقة خمس فئات: الحياة البرية، والمياه، والناس في الطبيعة، والمناظر الطبيعية، والمدن والطبيعة.

وها هي الصور التي حصدت المرتبة الأولى في كل فئة.

فئة المدن والطبيعة

فاز بها المصور الأميركي جاي هوانغ. والصورة لجسر غولدن غيت في سان فرانسيكو، بكاليفورنيا، وقد تم التقاطها خلال فترة ضبابية.

المناظر الطبيعية

المصور النمساوي كولن رونالد فاز بالجائزة الأولى في الفئة. والصورة لمتزلجة في سلوفينيا.

فئة المياه

الجائزة الأولى في فئة "المياه" ذهبت إلى الأسترالي أليكس كيد، عن هذه اللقطة الساحرة لسمكة قرش الحوت التي تسبح في أعماق الشعب المرجانية بمنمطقة نينغالو ريف، غربي أستراليا.

الحياة البرية

هذه الصورة لدب قطبي في سفالبارد النرويجية، التقطها المصور فرناندو أوفريل، وفازت في فئة الحياة البرية.

الناس في الطبيعة

الصورة الفائزة في هذه الفئة، لصياد في منطقة هون ين في فيتنام، التقطها عدسة المصور الفيتنامي لو فان فين.

وهذه نماذج لبعض الصور التي شاركت في المسابقة بمختلف فئاتها وقد نالت جوائز متفاوتة.

يشار إلى أن الهدف من مسابقة "صور حفظ الطبيعة"، هو تذكير العالم بأهمية الطبيعة وضرورة العمل معا لإنقاذ الأراضي والمياه التي تعتمد عليها الحياة في كوكب الأرض.