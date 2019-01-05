أسرة المحتجز الأميركي في روسيا تلجأ للكونغرس

طالبت أسرة الضابط السابق في مشاة البحرية الأميركية بول ويلان الذي أوقِف واتُهم بالتجسس في موسكو، الجمعة الكونغرس ووزارة الخارجية بالتدخّل لإطلاق سراحه.

وقال شقيقه ديفيد ويلان إن "طاقم السفارة الأميركية في موسكو حصل على تصريح قنصلي (لزيارته) وأكد أن بول في أمان"، معبرا في بيان عن "ارتياح" العائلة.

وأوضح أنه "يُقدر" التزام السفير الأميركي في روسيا جون هانتسمان حيال هذه القضية. لكنه أضاف "إننا ندعو الكونغرس الأميركي ووزارة الخارجية إلى مساعدة بول، لضمان إطلاق سراحه وعودته إلى المنزل".

ولم يحدد ديفيد ما الذي تنتظره العائلة من الكونغرس الذي كان فرض مرارا في السابق عقوبات على روسيا.

ولا تزال السلطات الأميركية حذرة حتى الآن حيال هذه القضية التي تأتي في وقت وجه فيه الغرب لروسيا اتهامات عدة بالتجسس.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو الأربعاء إنه إذا لم يكن توقيف ويلان "مبررا فسنطالب بإعادته فورا إلى بلاده"، مشددا على أنه يريد معرفة المزيد حول التهم الموجهة إليه.