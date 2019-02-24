مغردة للسعودي 'كينغ العزيزية': آسفة

تخاطب مغردة، لا تفصح عن اسمها، الشاب السعودي عبد الرحمن الشهراني المعروف بـ"أسطورة العزيزية" قائلة "أنا آسفة عن كل شخص تنمر عليك ، أنا آسفة عن كل ساخر وتافه..".

الأسف الذي أبدته تلك المغردة، هو ذاته الذي قدمه كثيرون على شبكات التواصل الاجتماعي لمدون الفيديو الشهراني، الذي كشف أنه حاول الانتحار بسبب التنمر الذي تعرض له خلال الفترة الأخيرة.

أما سبب التنمر فهو "شكل الشهراني"، حيث كانت صوره قد استخدمت على نطاق واسع في صنع الكوميكس والنكات على الشبكات الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب له بأذى نفسي حسب قوله.

وتعرض الشهراني لمضايقات وتعليقات استهزائية بسبب "شكله"، لكنه أوضح في حلقة تلفزيونية على إحدى الفضائيات الخليجية أن العلاج الكيماوي من السرطان هو السبب في شكله الحالي.

وقال الشهراني إنه اشتهر عقب تقديمه فيديوهات موسيقية عبر تطبيق "ميوزيكلي"، إلا أنه تعرض للتنمر عبر الشبكات الاجتماعية مع مرور الوقت.

وأضاف الشاب السعودي أن رسائل تنمر وشتائم وصلته، ما دفعه للتفكير في الانتحار، لكنه تراجع بعدما أقنعه صديقه ماجد الشهراني بالعدول عن هذه الفكرة.

وقال الشهراني (27 عاما)، إنه المعيل الوحيد لعائلته بعد وفاة والده. وكشف أنه حاول الانتحار بالفعل من خلال وضع سلك شاحن السيارة في فمه، بعدما "كره" التواصل مع الناس.

وقال عبد الرحمن الشهراني إن صديقه ماجد هو من تولى إدارة حساباته الشخصية، كي لا يرى ما يضايقه على الشبكات الاجتماعية.

وقال "كينغ العزيزية" "لم أعد مهتم بتعليقات الناس، أريد الاستمرار من أجل نفسي فقط. كنت على وشك غلق حسابي، لكني فضلت إبقاءه، فربما أستفيد من ورائه".

وتفاعل مغردون سعوديون وعرب مع قضية الشهراني، والذي لاقى تعاطفا كبيرا من جمهور وسائل التواصل الاجتماعي العربي بعد سماع قصته، التي قال كثيرون إنها "محزنة ومؤسفة".