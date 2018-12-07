اتفاق على خفض إنتاج النفط

توصلت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مع دول نفطية من خارجها بينها روسيا، إلى اتفاق ينص على خفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا، في محاولة لرفع الأسعار.

وتوصل وزراء الطاقة للاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير بعد محادثات استمرت يومين في مقر المنظمة في فيينا.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان للصحافة في ختام الاجتماعات في فيينا "سنخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا".

وأوضح الغضبان أن هذا الخفض سيتم توزيعه بمعدل 800 ألف برميل يوميا للدول الـ 14 الأعضاء في أوبك و400 ألف برميل لشركائها العشرة وبينهم روسيا.

وأورد متحدث باسم أوبك أن احتساب هذا الخفض سيتم انطلاقا من مستويات الإنتاج في تشرين الأول/أكتوبر على أن تتم مراجعته في نيسان/أبريل المقبل.

ويهدف هذا الخفض الذي يوازي أكثر بقليل من واحد في المئة من الإنتاج العالمي إلى احتواء تراجع أسعار الخام الذي بلغت نسبته ثلاثين في المئة في شهرين.