واشنطن تحقق في "صواريخ حفتر".. ورسالة من سيناتور بشأن الإمارات

اتهامات حكومة الوفاق الليبية للقوات التي يقودها المشير خليفة حفتر باستخدام أسلحة أميركية مصدرها الإمارات لقصف مواقع تابعة لها، لقيت تفاعلا في العاصمة واشنطن.

وحذر سناتور ديمقراطي الثلاثاء من أن الولايات المتحدة يمكن أن توقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، بعد تقرير أفاد بأن البلد الأخير سلم صواريخ أميركية لقوات حفتر في ليبيا.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، طالب السناتور روبرت منينديز، الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية، بإجراء تحقيق وطلب توضيحات بخصوص اتفاقيات الأسلحة مع الإمارات بحلول 15 يوليو.

مسؤول في الخارجية الأميركية أكد لـ"قناة الحرة" الثلاثاء أن الوزارة تأخذ كل الادعاءات حول سوء استخدام معدات دفاعية أميركية في ليبيا على محمل الجد. وقال "نحن على علم بهذه التقارير ونسعى للحصول على معلومات إضافية".

لكن منينديز حذر من أن مبيعات الأسلحة ستشكل "انتهاكا خطيرا" للقانون الأميركي، و"بشكل شبه مؤكد" انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على بيع الأسلحة لليبيا.

وقال، في رسالته لبومبيو، "أنتم لا شك تعلمون أنه إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فربما يتعين عليكم قانونا إلغاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات".

وقال منينديز في رسالته إن نقل الأسلحة المزعوم إلى ليبيا "يثير القلق بشكل خاص" لأنه يأتي بعد "التفاف" إدارة الرئيس دونالد ترامب على الكونغرس والمصادقة على صفقة بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات بقيمة 8.1 مليار دولار.

وكان بومبيو قد قال في تصريحات سابقة إن مبيعات الأسلحة هي حالة طارئة بسبب التوترات مع إيران التي تدعم الحوثيين في اليمن.

والشهر الماضي صوت أعضاء الكونغرس الديمقراطيون وعدد من الجمهوريين على منع صفقة البيع إلا أنهم لم يمتلكوا ما يكفي من الأصوات للتغلب على اعتراض ترامب.

المسؤول في الخارجية الأميركية قال لـ"قناة الحرة" إن الوزارة تتوقع من كل الذين يتلقون معدات دفاعية اميركية أن يتقيدوا بموجبات استخدامها.

وأوضح المسؤول أن السلام الدائم والاستقرار في ليبيا يأتي فقط من خلال الحل السياسي.

ودعا كل الأطراف للعودة سريعا إلى الوساطة السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة والتي يتوقف على نجاحها وقف إطلاق النار في طرابلس وحولها.

وأكد المسؤول الأميركي على دعم الولايات المتحدة للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا لمساعدة على تفادي التصعيد الإضافي ورسم مسار إلى الأمام يوفر الأمن والازدهار لكل الليبيين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة أن قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا اكتشفت أربعة صواريخ "غافلين" في قاعدة استخدمها مقاتلون تحت قيادة حفتر.

وقالت الصحيفة إن الكتابة على الصواريخ الأميركية الصنع تشير إلى أنه قد تم بيعها إلى الإمارات في 2008.

ويخشى أعضاء الكونغرس من استخدام الأسلحة في قتل مدنيين في اليمن، حيث يواجه الملايين خطر المجاعة، كما تضررت المدارس والمستشفيات من الحرب في اليمن التي تقودها السعودية والإمارات.