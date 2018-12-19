أسوأ كلمات المرور في 2018

لا تزال الأرقام (123456) تعتبر أسوأ كلمة مرور تستخدم في الحسابات الشخصية للبرامج أو التطبيقات المختلفة.

وبحسب القائمة السنوية لشركة "سبلاش داتا"/ (SplashData) التي تصدرها للسنة الثامنة، لا يزال عديد من المستخدمين لا يدرك أهمية وضع كلمة مرور صعبة من أجل حماية حساباتهم المختلفة.

وتفحصت الشركة أكثر من خمسة ملايين كلمة مرور تم تسريبها عبر الإنترنت لتخرج بقائمة أسوأ كلمات مرور لهذا العام.

والجديد هذا العام دخول اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمنها، إذ جاءت كلمة مرور (Donald) بالمرتبة 23 ضمن القائمة.

وتابع قائمة أسوأ كلمات مرور:

1- 123456

2- password

3- 123456789

4- 12345678

5- 12345

6- 111111

7- 1234567

8- sunshine

9- qwerty

10- iloveyou

11- princess

12- admin

13- welcome

14- 666666

15- abc123

16- football

17- 123123

18- monkey

19- 654321

20- !@#$%^&*

21- charlie

22- aa123456

23- donald

24- password1

25- qwerty123