أسوأ كلمات المرور في 2018

لا تزال الأرقام (123456) تعتبر أسوأ كلمة مرور تستخدم في الحسابات الشخصية للبرامج أو التطبيقات المختلفة.
وبحسب القائمة السنوية لشركة "سبلاش داتا"/ (SplashData) التي تصدرها للسنة الثامنة، لا يزال عديد من المستخدمين لا يدرك أهمية وضع كلمة مرور صعبة من أجل حماية حساباتهم المختلفة.
وتفحصت الشركة أكثر من خمسة ملايين كلمة مرور تم تسريبها عبر الإنترنت لتخرج بقائمة أسوأ كلمات مرور لهذا العام.
والجديد هذا العام دخول اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمنها، إذ جاءت كلمة مرور (Donald) بالمرتبة 23 ضمن القائمة.
وتابع قائمة أسوأ كلمات مرور:
1- 123456
2- password
3- 123456789
4- 12345678
5- 12345
6- 111111
7- 1234567
8- sunshine
9- qwerty
10- iloveyou
11- princess
12- admin
13- welcome
14- 666666
15- abc123
16- football
17- 123123
18- monkey
19- 654321
20- !@#$%^&*
21- charlie
22- aa123456
23- donald
24- password1
25- qwerty123