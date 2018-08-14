أسوأ مدن العالم.. 3 منها عربية

أظهر المؤشر العالمي للرفاهية أن ثلاث مدن عربية لا تزال ضمن الأسوأ عالميا للحياة، بحسب وحدة "إيكونوميست إنتليجينس".

ولا تزال دمشق وطرابلس والجزائر في قائمة أقل 10 مدن مناسبة للعيش.

ولا تزال العاصمة السورية دمشق تعتبر أسوأ مدينة للعيش للعام الثاني في المؤشر، إذ تقبع في ذيل القائمة بالمرتبة 140.

وجاءت مدينة طرابلس الليبية في المرتبة 134 فيما حلت مدينة الجزائر في المرتبة 132.

وتقيس "إيكونوميست إنتليجينس" المؤشر العالمي للرفاهية اعتمادا على خمسة معايير رئيسية: الاستقرار، الصحة، الشؤون الثقافية، التعليم، البنية التحتية. وهي لا تشمل عددا من العواصم الأكثر خطورة في العالم مثل بغداد وكابول.

وعلى الجانب الآخر، أزاحت العاصمة النمساوية فيينا للمرة الأولى مدينة ملبورن الأسترالية من صدارة المؤشر، ليعزز ادعاء فيينا بأنها أكثر مدينة ممتعة يمكن العيش فيها.

وتاليا، قائمة أقل 10 مدن مناسبة للعيش:

- دمشق- سورية، في المرتبة 140

- داكا - بنغلادش، في المرتبة 139

- لاغوس- نيجيريا، في المرتبة 138

​-كراتشي - الباكستان​، في المرتبة 137

- بورت مورسبي - بابوا غينيا الجديدة، في المرتبة 136

- هراري - زيمبابوي، في المرتبة 135

- طرابلس- ليبيا، في المرتبة 134

- دوالا - الكاميرون، في المرتبة 133

​- الجزائر - الجزائر، في المرتبة 132

- ​داكار - السنغال، في المرتبة 131