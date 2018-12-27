كشفت النيابة السويدية الخميس أن القضاء السويدي يحاكم ستة أشخاص من آسيا الوسطى بتهمة التحضير لعمل إرهابي.

وقالت النيابة في بيان إنها تشتبه بأن ثلاثة منهم "خزنوا كميات كبيرة من المواد الكيميائية إضافة إلى معدات لقتل أشخاص وإصابتهم"، مضيفة "لو حصل الهجوم الارهابي لكان ألحق أضرارا خطيرة بالسويد".

كما يتهم الثلاثة بتمويل الإرهاب، على غرار ثلاثة آخرين.

ويشتبه بأن المجموعة أرسلت دعما ماليا إلى الخارج لتمويل عمليات لتنظيم داعش.

وتراوح أعمار المتهمين بين 30 و46 عاما، ويتحدرون من أوزبكستان وقرغيزستان بحسب صحيفة "داغنز نيهيتر" المحلية.

ونفى هؤلاء التهم الموجهة إليهم، وفق النيابة، على ان تبدأ محاكمتهم في السابع من كانون الثاني/يناير.

ولا يزال أحد المشتبه بهم طليقا في حين يعتقل الخمسة الآخرون منذ نيسان/أبريل بعد عملية للشرطة في سترومسوند.

وأضافت الصحيفة السويدية أن مشتبها به واحدا على الأقل كان على اتصال بالمتطرف الأوزبكستاني رحمة عقيلوف الذي قتل خمسة أشخاص في ستوكهولم في نيسان/أبريل 2017 دهسا بشاحنة سرقها.