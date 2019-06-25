أشلي: كيم غير مستعد لنزع الأسلحة النووية

قال مدير وكالة استخبارت الدفاع الأميركية روبرت أشلي إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون غير مستعد لنزع أسلحة بلاده النووية.

وأفاد أشلي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأحد بأن أجهزة الاستخبارت الأميركية توصلت إلى هذه النتيجة.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية قد ذكرت الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي تلقى رسالة شخصية من الرئيس دونالد ترامب، وأنه شعر بـ"الارتياح" لـ"مضمونها الممتاز".

وأعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أمله في أن يمهد هذا الخطاب الطريق لاسئتناف المحادثات، بعد قمة هانوي بين ترامب وكيم في شباط/فبراير الماضي التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق.

وكان ترامب وكيم قد التقيا أول مرة في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو 2018، وتعهد كيم خلال القمة التاريخية بنزع الأسلحة النووية لبلاده.

لكن الاجتماع الثاني في هانوي انتهى بشكل مفاجئ دون عقد غداء العمل الذي كان مقررا، بعدما فشل الطرفان في الاتفاق على ما ستكون بيونغ يانغ مستعدة للتخلي عنه مقابل رفع العقوبات. ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود منذ ذلك الحين.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى كوريا الجنوبية السبت في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن لبحث ملف الجارة الشمالية.