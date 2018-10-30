أشهر زعيم عصابة.. قتل بعد يوم من تغيير سجنه

عثر على رجل العصابات الأميركي الشهير وايتي بولغر الثلاثاء مقتولا في زنزانته بسجن فيدرالي في ولاية ويست فيرجينيا.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن موظف في السجن قوله إن بولغر البالغ من العمر 89 عاما نقل قبل يوم واحد على كرسي متحرك من سجنه السابق في فلوريدا إلى سجن شديد الحراسة في ولاية ويست فيرجينيا.

ووفقا للموظف فقد شوهد رجلان عبر كاميرات المراقبة وهما يدخلان زنزانة بولغر، ليتم بعدها اكتشاف جثته وهي ملفوفة بالورق، بعد أن تعرض على ما يبدو للضرب الشديد لدرجة أن الدم خرج من أذنيه.

ويعد بولغر من أشهر رجال العصابات وأحد رموز الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة، وقد أدين بـ 11 جريمة قتل وتهم أخرى تتعلق بالابتزاز وغسيل الأموال والتعذيب وحيازة الأسلحة.

وألقي القبض على بولغر في عام 2011 بعد أن ظل مختفيا عن الأنظار لـ16 عاما وكان يبلغ من العمر في حينها 81 عاما وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.