'أشياء غريبة' تحلق في سماء أميركا

أكد طيارون في البحرية الأميركية أنهم رأوا عدة مرات أشياء "غريبة" تطير في السماء خلال طلعات جوية قاموا بها فوق الساحل الشرقي في الفترة بين عامي 2014 و2015.

الطيارون الذين أجرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلات معهم رصدوا أشياء مجهولة لا يظهر منها ما يشير إلى أنها مزودة بمحركات، وقالوا إنها تطير بسرعات تصل إلى سرعة الصوت فوق ارتفاع 30 ألف قدم.

وحسب ما تؤكد هذه المقابلات، تستطيع هذه الطائرات المجهولة التوقف فجأة رغم تحليقها بسرعة هائلة، وتنعطف أيضا بسرعة بشكل يتجاوز ما يستطيع طاقم بشري فعله.

تقرير الصحيفة أرفق بمقطع فيديو لهذه الأشياء أثناء ظهورها على شاشات الرادار:

ريان غريفس وهو طيار للمقاتلة "أف إيه 18 سوبر هورنت"، قال إنه كان يرى هذه الأشياء تطير لفترة طويلة مع العلم أن بقاء الطائرات في الهواء لمدد طويلة يتطلب كما هائلا من الطاقة.

متحدث باسم البحرية الأميركية قال للصحيفة إنه لا يستطيع تفسير هذه الظاهرة التي تحدث عنها الطيارون، مشيرا إلى أنها في بعض الحالات لا تعدو أن تكون سوى طائرات مسيرة، لكنه لا يعرف من يقوم بذلك.

بعض الذين أشار إليهم التقرير تكهنوا بأن تكون هذه الأشياء الطائرة جزءا من برنامج سري متقدم للطائرات المسيرة.