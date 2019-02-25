نشرت وكالة بلومبيرغ السبت مؤشرا دوليا للصحة، صنف 169 دولة على أساس عدة معايير مرتبطة بالصحة العامة.

واحتلت إسبانيا المركز الأول كأصح دولة في العالم، ثم إيطاليا في المركز الثاني، ثم أيسلندا في الثالث، واليابان في الرابع، وسويسرا في الخامس، والسويد في السادس، وأستراليا في السابع، وسنغافورة في الثامن، والنرويج في التاسع.

​وتميزت إسبانيا بأعلى معدل للعمر المتوقع عند الولادة بين دول الاتحاد الأوروبي حسب بيانات الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تشهد إسبانيا بحلول عام 2040 أعلى معدل عمر لسكانها، يصل إلى 86 عاما تقريبا.

وجاءت دولة إسرائيل في المركز العاشر، لتصبح بذلك الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي تحتل مركزا متقدما ضمن أول 30 مركزا في هذا المجال.

واعتمد التقرير عدة معايير، مثل نظافة المياه وجودة أنظمة الصرف الصحي، ومتوسط أعمار السكان، ونسبة البدانة، وجودة الخدمات الطبية وعادات الأكل وغيرها من المعايير.

واحتلت دول عربية مراتب وسطى وأخيرة في القائمة التي نشرتها وكالة بلومبيرغ عبر خدمتها المجانية، والمكونة من 56 دولة.

واحتلت البحرين المركز الأول عربيا (36 عالميا)، فيما احتلت قطر المركز الثاني عربيا (37 عالميا)، وجاءت لبنان في المرتبة الثالثة عربيا (39 عالميا.).

كما احتلت الإمارات المركز الرابع عربيا (46 عالميا)، فيما جاءت عمان في ذيل القائمة في المركز الخامس عربيا (49 عالميا).