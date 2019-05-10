'أصوات مغاربية' في نهائيات مسابقة عالمية

وصل تحقيق ميداني مصور أنجزته منصة "أصوات مغاربية " التابعة لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) إلى المرحلة النهائية في "مهرجانات نيويورك الدولية للتلفزيون والأفلام" عن فئة أفضل "الأخبار الرقمية".

ويرصد التحقيق ظاهرة الاعتداء الجنسي لمحارم على فتيات قاصرات في المغرب، وينقل قصص الضحايا من الفتيات اللواتي تم إجبارهن على ممارسات جنسية من طرف أفراد عائلاتهن المقربين عبر شهادات مؤثرة.

كما يعرض التحقيق الميداني، الذي جذب ملايين المشاهدات على منصة "أصوات مغاربية" في موقع "فيسبوك" لوحده، تجربة منظمات مدنية تقدم المساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية لضحايا هذا النوع من الاعتداءات الجنسية.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/maghrebvoices/videos/2048733895373703/

وتعتبر "مهرجانات نيويورك الدولية للتلفزيون والأفلام" من أشهر المهرجانات المتخصصة على مستوى العالم في مجال تقييم الأعمال التليفزيونية والأفلام الوثائقية، وتعد دورتها السنوية تظاهرة لعرض أفضل الأعمال التلفزيونية من مختلف دول العالم في مجال الأخبار والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.

وتنافست على حصد ميداليات مهرجانات نيويورك لهذا العام مؤسسات إعلامية من 50 بلدا، وضمت لجنة تحكيمه نخبة من الشخصيات الإعلامية المرموقة، وعددا من منتجي الأفلام قدموا من 30 دولة من مختلف القارات.

"أصوات مغاربية" منصة رقمية غير تجارية تُجدّد على مدار الساعة وتهتم بتغطية الأخبار والقصص الإنسانية في البلدان المغاربية.

وهي تابعة لشبكة الشرق الأوسط للإرسال MBN، ​التي تدير أيضا قناة "الحرة" و"راديو سوا"، وهي مؤسسة لا تبغي الربح، يمولها الكونغرس الأميركي من خلال هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للإعلام الدولي USAGM ​وهي هيئة فيدرالية مستقلة.