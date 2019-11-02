"أصيبت في سوريا".. عربة تجر مقاتلة روسية على طريق سريع

التقط قائد سيارة مقطع فيديو لمقاتلة سوخوري روسية تجرها عربة صغيرة على أحد الطرق السريعة في روسيا.

هذا المشهد أثار فضول البعض فهذا النوع من الطائرات يعتبر من أهم أذرع سلاح الجو الروسي وتقدر الواحدة منها بملايين الدولارات:

الطائرة المرصودة هي Su-34 بحسب موقع Aviationist الذي قال إنها تعرضت لحادث على الأرجح وكانت في طريقها لإجراء عملية صيانة.

اللافت في الموضوع أن الطائرة كانت تسير على عجلاتها، بدلا من نقلها بواسطة جرار ومقطورة مسطحة.

وبالنظر إلى شكلها والألوان التي طليت بها، رجح التقرير أنها كانت ضمن الطائرات التي تم إرسالها إلى اللاذقية في سوريا عام 2015.