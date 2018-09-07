أطباء بلا حدود تدعو لإجلاء آلاف المهاجرين من ليبيا

دعت منظمة "أطباء بلا حدود" الجمعة إلى إجلاء آلاف اللاجئين والمهاجرين في مراكز الاحتجاز بالعاصمة الليبية طرابلس "على وجه السرعة".

وقالت المنظمة في بيان إنه "في اليوم الثالث من وقف هش لإطلاق النار في طرابلس، لا يزال بضعة آلاف من اللاجئين والمهاجرين عالقين في مراكز الاحتجاز في العاصمة".

وأضاف البيان أن المنظمة تطالب "بالإسراع في تنشيط آليات إعادة التموضع، المتوقفة منذ بضعة أشهر، حتى يتم إجلاء هؤلاء الأشخاص من البلاد في أسرع وقت ممكن".

وقال رئيس بعثة "أطباء بلا حدود" في ليبيا إبراهيم يونس إن "عددا كبيرا من مراكز الاحتجاز في طرابلس يقع على خطوط الجبهة".

وأضاف أن "توزيع الماء والمواد الغذائية بات في خطر والمساعدة الطبية المتوافرة غير كافية" بعد تراجع عمل المنظمات الدولية.

وأسفرت المواجهات بين المجموعات المسلحة التي تتقاسم السيطرة على العاصمة الليبية عن 63 قتيلا على الأقل و159 جريحا، حسب أرقام لوزارة الصحة صدرت قبل أيام.