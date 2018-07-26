أطول خسوف في القرن 21.. العالم يترقب 'قمر الدم'

العالم على موعد مساء الجمعة مع أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين، والذي يبدأ بدخول القمر منطقة ظل الأرض لمدة ساعة و43 دقيقة.

وهذه المدة ستجعل القمر يبدو أصغر وأكثر قتامة عن المعتاد، مكتسيا لونا أحمر (لون الصدأ) لذلك يسمى بـ"قمر الدم".

وحسب وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" سيكون معظم الناس في العالم قادرين على مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة خاصة في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا ووسط أسيا، ومع ذلك ستفقدها أميركا الشمالية. وكانت اميركا قد شهدت خسوفا في وقت سابق من العام، لكن مدته أقل.

وفي المنطقة العربية، يبدأ الخسوف الكلي في 9:30 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويبلغ ذروته عند الساعة 10:21 مساء.

وقبل ذلك يبدأ خسوف شبه ظلي لا يرى بالعين المجردة عند 7:14 مساء، ويستمر حتى 8:24 عندما يبدأ الخسوف الجزئي الذي يمكن مشاهدته بالعين المجردة.