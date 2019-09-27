أعداد الجنود الذين أرسلتهم الولايات المتحدة للخارج منذ تأسيسها

مع تصاعد هجمات الحوثيين على السعودية من الجنوب، إضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها الممكلة مؤخرا من جهة الشمال والتي استهدفت منشآت لأرامكو، بدأت المملكة في انتهاج سياسات جديدة للتصدي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس، أن الولايات المتحدة سترسل 200 جندي ومعدات عسكرية إلى السعودية، فيما يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشف عنه مصدر أميركي للحرة، بأن إرسال الجنود جاء على طلب من المملكة.

وكانت مصادر أميركية قد كشفت للحرة الخميس، أن المملكة العربية السعودية طلبت من الإدارة الأميركية إرسال مزيد من القوات العسكرية الأميركية إلى قاعدة "الأمير سلطان" الجوية في أسرع وقت ممكن.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ترسل أميركا جنودا إلى السعودية، إذ أرسلت الولايات المتحدة قوات إلى السعودية عام 1991 إبان اجتياح الكويت. وبقيت القوات الأميركية في المملكة 12 عاما، إلى أن انهار نظام صدام حسين بعد اجتياح العراق.

أما عدد الجنود الأميركيين حول العالم، فيبلغ نحو 476 ألف فرد من بين مليون و300 ألف هو عدد الأفراد العاملين بالجيش الأميركي، بحسب موقع وزارة الدفاع الأميركية.

ولدى الولايات المتحدة حوالي 800 قاعدة عسكرية في جميع أنحاء العالم، وتقول القيادة المركزية الأميركية إن عدد الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط يقدر ما بين 60 ألف جندي إلى 70 ألفا، وفقا لما ذكره موقع "Axios".

عربيا، يتمركز ألفا فرد في سوريا يعملون كمستشارين، وفي العراق يوجد نحو 4 آلاف فرد، كما يوجد 15 ألفا بالكويت و13 ألفا في قطر، بالإضافة إلى 13 ألف جندي في أفغانستان.

فيما يلي أعداد الجنود الأميركيين الذين تم إرسالهم إلى الخارج منذ إنشاء الولايات المتحدة الأميركية وحتى اليوم خلال الحروب المختلفة.

الحرب المكسيكية الأميركية (1846-1848)

هي أول حرب ترسل فيها أميركا قوات خارج أرضها منذ تأسيسها:

مجموع أفراد الجيش الأميركي في الخدمة: 79 ألف جندي

خسائر الحرب البشرية: ألف و773 جندي.

الحرب الأميركية - الإسبانية 1989

دعمت الولايات المتحدة الثوار الكوبيين ضد إسبانيا في عام 1989، إذ أرسلت قوات داعمة للثوار في كل من كوبا، وبورتوريكو، والفلبين.

مجموع أفراد الجيش الأميركي في الخدمة: 307 ألف جندي.

عدد الجنود في الحرب: 72 ألف جندي.

خسائر الحرب البشرية: 385 جندي.

الحرب العالمية الأولى (1917-1918)

​تعتبر هذه هي الحرب الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، التي ترسل فيها أميركا جنودا من أجل حماية حدود دول أخرى.

مجموع الجيش الأميركي ببداية الحرب: 127 ألف جندي

مجموع الجيش الأميركي بنهاية الحرب: 4 مليون و734 ألف جندي.

خسائر الحرب البشرية: 54 ألف جندي.

الحرب العالمية الثانية (1939-1945)

مجموع أفراد الجيش الأميركي في الخدمة: 16 مليون و112 ألف جندي.

عدد الجنود الذين أرسلوا إلى أوروبا: 2 مليون جندي.

خسائر الحرب البشرية: 405 ألف جندي.

الحرب الكورية (1950-1953)

​مجموع أفراد الجيش الأميركي في الخدمة: 5 مليون و720 ألف جندي.

عدد الجنود في الحرب: مليون و789 ألف جندي.

خسائر الحرب البشرية: 33 ألف جندي.

حرب فيتنام (1964-1975)

مجموع أفراد الجيش الأميركي في الخدمة: 8 مليون و774 ألف جندي.

عدد الجنود في الحرب: 500 ألف جندي.

خسائر الحرب البشرية: 47 ألف جندي.

حرب الخليج (1990-1991)

مجموع أفراد الجيش الأميركي في الخدمة هذه الفترة: 2 مليون و322 ألف جندي.

عدد الجنود في الحرب: 694 ألف جندي.

خسائر الحرب البشرية: 148 في المعارك.

حرب أفغانستان 2001

​ذروة أفراد الجيش الأميركي في الخدمة هذه الفترة: مليون و384 ألف جندي.

عدد الجنود في الحرب عند الذروة عام 2010: 100 ألف جندي.

خسائر الحرب البشرية: ألفان و372 جندي.

حرب العراق 2003

​مجموع أفراد الجيش الأميركي في 2003: مليون و422 ألف جندي.

عدد الجنود في الحرب: 192 ألف جندي.

خسائر الحرب البشرية: 4 آلاف و487 جندي.