أعلن مركز "غاين" الدولي لتحليل الأعمال الإرهابية الأربعاء أن عدد قتلى الإرهاب بلغ في العام 2018 أدنى مستوياته منذ 2009، خصوصا بسبب تراجع العنف المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وقال ماثيو هنمان مدير مركز الأبحاث في بيان: "خلال 2018 سجل المركز في العالم 15321 هجوما نفذته مجموعات مسلحة غير حكومية أوقعت 13483 قتيلا".

وهذا العدد هو الأدنى الذي يسجله المركز منذ بدء جمع هذه الأرقام في العام 2009. وعدد الاعتداءات الذي تراجع بـ33.1% خلال عام هو الأدنى منذ 2011.

والعنصر الأول لشرح ذلك هو خسارة تنظيم داعش في العراق وسوريا أراضي واسعة حتى 2017 "ما حد كثيرا من قدرة المجموعة على التحرك"، حسب المركز.

وكان التنظيم الجهادي مسؤولا عن 1327 هجوما أسفرت عن سقوط 3151 قتيلا في تراجع بـ71% و51.5% على التوالي.

وأدت هذه الظاهرة مع استعادة النظام السوري السيطرة على قسم من الأراضي "داخل دمشق وضواحيها ووسط وجنوب" البلاد، إلى تراجع عدد الاعتداءات في سوريا بـ63.6%"، وفقا للمركز.

خلافا لذلك، أصبحت أفغانستان مع 4180 قتيلا جراء أعمال إرهابية "البلد الأخطر في العالم"، حسب التقرير، بسبب استمرار هجمات داعش و"تصاعد حركة طالبان".

في القارة الأوروبية، شدد المركز على "تكثيف الأنشطة العملانية للمجموعتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا" وراء قيام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في منطقة دونباس شرق أوكرانيا حيث وقع العام الماضي 4422 هجوما أدت إلى مقتل 92 شخصا.