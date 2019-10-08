"كنا نجربها".. اتهام منتخب تونسي للكرة بسرقة أحذية رياضية بأستراليا

تداولت وسائل إعلام أسترالية أنباء عن إقدام أعضاء في منتخب كرة القدم المصغرة التونسي، على سرقة أحذية رياضية من أحد متاجر مدينة وست بيرث تزيد قيمتها على ألف دولار.

وذكرت الأنباء أن أعضاء الفريق كانوا يتسوقون في متجر جيم كيد الرياضي في ووترتاون، الاثنين، عندما اتهموا بمغادرة المكان من دون دفع ثمن الأحذية.

ونقل عن مساعد مدير المحل ويدعى أليكس درافكوفيتش، قوله إن الرجال سرقوا تسعة أحذية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1300 دولار.

وتابع أنه لم يدرك ما حدث إلا بعد مغادرة الرجال المتجر، وأنه لحق بهم وواجههم مع موظفيه، لكنهم أنكروا الاتهامات وأكدوا أنهم لم يسرقوا الأحذية بل كانوا فقط يجربونها.

المتجر اعتبر أن أعضاء الفريق سرقوا الأحذية لأنهم كانوا خارج المحل، وكان نصفهم تقريبا يرتدونها.

ولم توجه الشرطة أي اتهامات للفريق، وقالت إن ما حدث كان سوء تفاهم، فيما غادر اللاعبون على متن حافلة.

وفي وقت لاحق، نشرت قناة 7" نيوز" الأسترالية، فيديو قالت إن كاميرات المراقبة في المحل التقطته، ويظهر فيه رجال يرتدون سترات تحمل اسم تونس وشعار منتخب كرة القدم المصغرة، وهم يضعون الأحذية في أكياس كانت بحوزتهم.

ويوم الثلاثاء، لعب المنتخب التونسي مباراة في لانغلي بارك، في إطار مونديال "الميني فوت" الذي تستضيفه أستراليا.

ما حدث في أستراليا، وصل صداه إلى تونس، حيث قالت وزيرة الشباب والرياضة سنية بالشيخ، إالثلاثاء، إنه في حال ثبت ما تداولته وسائل الإعلام الأسترالية فإن ذلك يشكل "فضيحة لتونس ومصيبة"، مؤكدة أن الوزارة ستوجه رسالة اعتذار للمنظمين والمتضررين من السرقة.

وأضافت بالشيخ أن الوزارة وجهت رسالة للمسؤولين المرافقين لوفد المنتخب في أستراليا، وطالبت فيها بتقديم تفسير لما جرى والإجراءات المتخذة ضد اللاعبين المعنيين.

وأكدت أيضا أن الوزارة ستسائل جميع المسؤولين وتتخذ الإجراءات الضرورية إذا ثبتت سرقة اللاعبين للأحذية.