الدول الأعلى إنفاقا على الأطفال

رغم اختلاف الأساليب بين الدول، تشكل رعاية الأطفال أولوية قصوى لدى العائلات، يستحوذ فيها التعليم على الحصة الأكبر من الإنفاق.

وقبل إنجاب طفل آخر، عليك مراجعة هذه الأرقام لتعرف كم ستنفق على طفلك قبل دخوله مرحلة التعليم الابتدائي إذا أردت وضعه في التعليم المبكر.

وأظهرت أرقام صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2019 أن نيوزلندا وبريطانيا وأميركا وأستراليا وأيرلندا، أعلى خمس دول في الإنفاق على رعاية الأطفال.

واعتمدت المنظمة في حساباتها على تكلفة رعاية طفلين بين 2-3 سنوات يدرسون في مرحلة التعليم المبكر كنسبة من إجمالي الدخل لعائلة تضم أبا وأما عاملين، على اعتبار أن الأبوين يتلقيان متوسط الرواتب في البلد.

وكشفت الأرقام أن نيوزلندا الأعلى بين الدول، إذ تنفق العائلة النيوزلندية نحو 37.6 في المئة من دخلها على رعاية الطفلين.

وتليها بريطانيا بـ 35.7 في المئة، والولايات المتحدة 31.7 في المئة، وأستراليا 31.6 في المئة، وسويسرا 29.1 في المئة، وأيرلندا 24.9 في المئة، واليابان 24.3 في المئة، وهولندا 19.6 في المئة، وسلوفاكيا 19.5 في المئة، وكندا 19 في المئة، وفنلندا 18.6 في المئة.

في المقابل، تقدم عديد من الدول الدعم لرعاية الأطفال في مرحلة التعليم المبكر، إذ لا تتجاوز حصة رعاية الأطفال 3.5 في المئة في كل من التشيك وكوريا الجنوبية والنمسا وإيطاليا وقبرص وإستونيا.