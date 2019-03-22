'أعماق' و 'الحياة' على قائمة واشنطن للإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعديل التصنيفات الإرهابية المتعلقة بتنظيم داعش لتشمل وكالة أنباء أعماق ومركز الحياة الإعلامي.

وذكرت الوزارة في بيان صدر مساء الخميس أن "هذه الجهات أضيفت إلى تصنيف داعش كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية"، وأن الوزارة أجرت مراجعة على تصنيف داعش وقررت مواصلة اعتباره منظمة إرهابية أجنبية.

وجاء في البيان أن وكالة أعماق ومركز الحياة هما جناحان إعلاميان لداعش. أعماق جزء من جهاز الدعاية للمنظمة الإرهابية وتستخدم لإعلان المسؤولية عن هجمات داعش أو هجمات مستوحاة من التنظيم، إلى جانب استخدامها لبث رسائل إرهابية على الإنترنت وتجنيد أعضاء.

أما مركز الحياة فقالت الوزارة إنه وسيلة إعلامية متعددة اللغات تستخدم أيضا لأغراض التجنيد.

وأوضحت الوزارة أن الخطوات الجديدة المعلنة تهدف إلى إبلاغ الأميركيين والمجتمع الدولي بأن وكالة أعماق ومركز الحياة هما اسمان آخران لداعش.

وأضافت أن التصنيفات الإرهابية تفضح وتعزل المنظمات والأفراد وتمنعهم من دخول النظام المالي الأميركي، فضلا عن أنها تساعد أنشطة جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.