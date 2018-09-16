'أعنف' إعصار في العالم يجتاح جنوبي الصين

اجتاح الإعصار مانغخوت جنوبي الصين الأحد بعدما ضرب شمالي الفلبين برياح قوية معبأة بالأمطار خلفت 49 قتيلا على الأقل جراء انهيارات أرضية إضافة إلى حالات غرق.

وتم إجلاء ما يقرب من نصف مليون شخص من سبع مدن في مقاطعة قوانغدونغ، كما أغلقت منطقة ماكاو الترفيهية الشهيرة بأندية القمار لأول مرة، وأمر مرصد هونغ كونغ السكان بالابتعاد عن ميناء فيكتوريا، حيث ضربت العواصف الواجهة البحرية المدعمة بأكياس رملية.

وضرب الإعصار مانغخوت مدينة تايشان بمقاطعة قونغدونغ برياح بلغت سرعتها 162 كيلو مترا في الساعة.

وذكر تلفزيون الصين الرسمي (سي.جي.تي.إن) أن الأمواج المتسارعة غمرت فندقا مطلا على البحر في مدينة شنزين.

وكانت السلطات في جنوب الصين أصدرت تحذيرا باللون الأحمر- أعلى درجات التحذير- فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية إن المنطقة ذات الكثافة السكانية الكبيرة ""ستواجه اختبارا صعبا بسبب الرياح والأمطار"، وحث المسؤولين على الاستعداد لكوارث محتملة.

تحديث: (11.52 ت. غ.)

​لقي 49 شخصا على الأقل مصرعهم جراء إعصار مانغخوت العنيف الذي ضرب السبت شمال الفليبين، حسب تصريحات لمتحدث رئاسي.

وكان حوالى خمسة ملايين شخص موجودين على طريق الإعصار المدمر في شمال لوسون، أكبر جزيرة في الأرخبيل الفليبيني.

وتسببت الأمطار والرياح القوية المصاحبة للإعصار (185 كيلومترا في الساعة) في تدمير منازل وانزلاقات أرضية، كما أرغمت عشرات آلاف الأشخاص على إخلاء ديارهم.

وتوقع المكتب الوطني للدفاع المدني في الفلبين ارتفاع عدد القتلى "مع مرور الوقت".

ويتوجه إعصار مانغخوت غربا إلى هونع كونغ وجنوب الصين.

ووصف خبراء إرصاد مانغخوت بأنه الإعصار "الأعنف" في العالم هذا العام.