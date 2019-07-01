"أغلى طلاق بالتاريخ".. زوجة مؤسس أمازون ستتبرع بنصف المبلغ

ستحصل ماكينزي بيزوس زوجة مؤسس شركة آمازون على 38 مليار دولار بعد طلاقها من مؤسس الشركة جيف بيزوس.

وقال بيتر والتزر رئيس الأكاديمية الأميركية لمحاميي الزواج "هذا مثال فريد لجميع الطلاقات... لا شيء قريبا منه بسبب ضخامة الثروة التي يتم تقسيمها".

من المتوقع أن يتم الإفصاح عن تفاصيل عملية التحول في الملكية في أوائل يوليو.

ويظل جيف بيزوس، 55 عاما، أغنى شخص في العالم، بقيمة 112 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

وقالت ماكينزي بيزوس إنها تعتزم التخلي عن جزء كبير من ثروتها للأعمال الخيرية، ووقعت على تعهد التبرع في شهر مايو. وكتبت في تعهدها "لن انتظر... سأظل أقوم بذلك حتى تفرغ الخزانة."

المبالغ المعنية في هذا الطلاق غير مسبوقة. فعلى الرغم من أن لاري إليسون صاحب شركة أوراكل كورب للبرمجيات تعرض لحالات طلاق متعددة، لم يؤثر أي منها على حصته في الشركة.

وبقيت حصة المؤسس المشارك لشركة غوغل، سيرجي برين، دون تغيير، بعد أن انفصل هو وآن وجيتسكي بدون ضجة في عام 2015.

أما قطب صناعة النفط هارولد هام فقد أمر بدفع قرابة المليار دولار من ثروته البالغة 16.1 مليار دولار، بعد انفصاله من سو آن آرنال في عام 2012، بعد زواج دام 26 عاما.