مئات ملايين الدولارات.. أغلى ثلاثة لاعبين بين نجوم كرة القدم في 2019

تتقاطع لعبة كرة القدم الأكثر شعبية حول العالم مع المال، إذ أن لكل لاعب قيمة تعادله، والتي يتجاوز بعضها عشرات ملايين الدولارات.

وتظهر التصنيفات أن المراكز الثلاثة الأولى من نصيب لاعبين أعمارهم أقل من 30 عاما، ولا يزال ليونيل ميسي واحدا منهم.

ولكن لم يعد كريستانو رونالدو ضمن فئة أغلى 10 لاعبين خاصة بعد أن انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي بأقل من 100 مليون يورو، وفق تقرير نشره موقع (footballbh) المتخصص برياضة كرة القدم.

وهذه قائمة أغلى ثلاثة لاعبين في 2019

كيليان مبابي

يبلغ من العمر 21 عاما، وهو مهاجم فريق باريس سان جرمان، وتبلغ قيمته حاليا 180 مليون جنيه (231 مليون دولار).

ومبابي أصغر لاعب كرة قدم فرنسي يسجل في مباريات كأس العالم.

وسطع نجم مبابي بداية مع فريق موناكو حيث أحرز لقب الدوري المحلي عام 2017، قبل أن ينتقل في صيف العام ذاته إلى نادي العاصمة بصفقة قدرت قيمتها بـ 180 مليون يورو.

نيمار

رغم أن اللاعب البرازيلي نيمار (27 عاما) كان قد سجل رقما قياسيا في صفقة انتقاله إلى ناديه باريس سان جيرمان بـ 222 مليون يورو، إلا أن قيمته تراجعت إلى 162 مليون جنيه حاليا (208 مليون دولار).

وعانى نيمار من سلسلة إصابات منذ انتقاله إلى باريس سان جرمان آتيا من برشلونة الإسباني في صيف 2017.

وسجل نيمار 61 هدفا في 99 مباراة دولية، ويحتل المركز الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين للبرازيل خلف بيليه 77 ورونالدو 62.

وسيصبح سابع لاعب يخوض 100 مباراة على الأقل بقميص المنتخب.

ليونيل ميسي

يعد ميسي الوحيد في قائمة أغلى ثلاثة لاعبين عمره يتجاوز الـ 32 عاما، وتقدر قيمته حاليا بـ 144 مليون جنيه (185 دولار).

وتسلم ميسي الذي يعتبر قائد نادي برشلونة الإسباني جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية لكرة القدم، وذلك للمرة الثالثة تواليا والسادسة في مسيرته الاحترافية منتصف أكتوبر.

ويحمل ميسي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالحذاء الذهبي، متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي نالها أربع مرات.

وقاد ميسي برشلونة إلى إحراز لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وتوج بلقب هداف الليغا مع 36 هدفا. كما تصدر هدافي دوري أبطال أوروبا مع 12 هدفا.