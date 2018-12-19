أغنى مشاهير أميركا في 2018

تربع المخرج والمنتج السينمائي الأميركي جورج لوكاس على قائمة أغنى المشاهير في الولايات المتحدة لعام 2018، بصافي ثروة قدرت قيمتها بـ 5.4 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.

ولوكاس هو صانع سلسلة أفلام حرب النجوم التي تعد من أكثر الأفلام نجاحا في تاريخ السينما الأميركية، وحققت أرباحا بلغت 4.5 مليار دولار حول العالم لتأتي بعد سلسلة أفلام هاري بوتر وجيمس بوند من حيث الأرباح.

وحل المخرج والمنتج ستيفن سبيلبرغ في المرتبة الثانية بصافي ثروة بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار، تبعته الإعلامية الأميركية المعروفة أوبرا وينفري بـ 2.8 مليار دولار.

وحل على قائمة عام 2018 ضيفة جديدة وهي عارضة الأزياء ونجمة برامج الواقع كيلي جينر (21 عاما) بصافي ثروة بلغت 900 مليون دولار لتصبح أصغر مليارديرة من نوعها على الإطلاق.

وتدير جينر، وهي الأخت غير الشقيقة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، شركة مستحضرات تجميل تحمل اسمها، وتستهدف متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي البالغ عددهم نحو 168 مليون شخص.

القائمة التي أصدرتها فوربس لأغنى مشاهير الولايات المتحدة:

1- جورج لوكاس 5.4 مليار دولار

2- ستيفن سبيلبرغ 3.7 مليار دولار

3- أوبرا وينفري 2.8 مليار دولار

4- لاعب كرة السلة السابق مايكل جوردان 1.7 مليار دولار

5- كيلي جينر 900 مليون دولار

6- مغني الراب جي زي 900 مليون دولار

7- الساحر دايفيد كوبرفيلد 875 مليون دولار

8- مغني الراب ديدي 825 مليون دولار

9- لاعب الغولف تايغر وود 800 مليون

10- الكاتب جيمس باتيرسون 800 مليون دولار

ووفقا لمجلة فوربس بلغت قيمة ثروة المشاهير الـ10 مجتمعة نحو 18.7 مليار دولار أي أكثر من إجمالي الناتج المحلي لأيسلندا.