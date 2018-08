آيدل.. تصبح الأسرع مشاهدة في تاريخ يوتيوب

رقم قياسي جديد تحققه فرقة BTS الكورية الجنوبية، بعدما أصبح فيديو أغنيتها الأخير هو الأسرع مشاهدة على الإطلاق عبر تاريخ اليوتيوب.

وحصدت أغنية BTS الجديدة التي تدعى IDOL نحو 45 مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال 24 ساعة، حسب مجلة Forbes.

وبهذا الرقم تكون BTS قد حطمت رقم تايلور سويفت السابق عبر أغنيتها "Look What You Made Me Do" والتي حققت نحو 43 مليون مشاهدة خلال اليوم الأول على يوتيوب.

وBTS هي فرقة موسيقية من كوريا الجنوبية تكونت في عام 2013، وتندرج موسيقاها تحت فئة K-pop والهيبهوب.

وتشتهر الفرقة وسط فئة الشباب والمراهقين أكثر من أي فئة أخرى، كما أن لديها جمهورا عريضا في العالم العربي.

يذكر أن أغنية IDOL حققت نحو 95 مليون مشاهدة منذ نشرها على يوتيوب في 24 آب/أغسطس، فيما لا يزال أمامها الكثير للوصول للفيديو الأكثر مشاهدة على يوتيوب.

وتعتبر أغنية Despacito للويس فونسي ودادي يانكي هي الأعلى مشاهدة على يوتيوب، إذ شاهدها نحو 5.4 مليار شخص، أي شاهدها نحو ثلاثة أرباع سكان كوكب الأرض.