أغويرو ينجو من حادث سيارة

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تعرض لحادث سيارة بسيط قبل مران الفريق يوم الأربعاء، مؤكدة أنه لم يصب بسوء.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن المهاجم الأرجنتيني (31 عاما) كان في طريقه إلى مران سيتي في سيارته حين وقع الحادث.

وأظهرت صور في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي، الأضرار التي لحقت بالإطار الأمامي الأيمن للسيارة التي كان أغويرو يستقلها.

وأضاف التقرير أن أغويرو لم يكن بحاجة لتلقي علاج طبي، وقد شارك في المران استعدادا لمواجهة كريستال بالاس صاحب المركز السادس في الدوري الممتاز يوم السبت المقبل.