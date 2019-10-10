أفران لبنان تعلن الإضراب العام

مراسل الحرة

أعلن رئيس اتحاد نقابات المخابز في لبنان كاظم إبراهيم الإضراب العام في كل الأفران ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وقال إبراهيم إن تكلفة الإنتاج في المخابز والأفران "كبيرة" وقد أدت مشكلة الدولار لتزيد الأمور سوءا.

وتساءل خلال مؤتمر صحفي بعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد: "كيف نبيع باللبناني والتجار يطالبوننا بتسديد البضاعة بالدولار؟" لافتا إلى أن "الصرافين يصرفون الدولار بـ1600 ليرة، بينما تمتنع المصارف عن إعطائنا دولارات".

وأكد أنه "لا يمكن أن نستمر بهكذا أوضاع" مشددا على أن "الرغيف بمهب الريح والمسؤولون غير مكترثين بالأزمة التي يمر بها القطاع".

وتابع أنه "نظرا لهذه الظروف الصعبة قررنا الإضراب بالتكاتف والتضامن، ونعطي مهلة للمسؤولين حتى نهار الاثنين لحل الأزمة وإلا الإضراب".

ويعاني لبنان حاليا من أزمة نقدية وانخفاض في احتياطي القمح لدى المطاحن.

وأعلن "تجمع أصحاب المطاحن في لبنان" أن عمليات بيع الطحين ستكون بالدولار.

وأثار ذلك مخاوف من أزمة خبز بسبب تعذر أصحاب الأفران عن سداد ثمن القمح بالدولار.