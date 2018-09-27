أفضل الوجهات السياحية في العالم.. بينها مدينة عربية

يحتفل العالم في 27 من أيلول/ سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للسياحة.

وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن ينمو القطاع السياحي عالميا بمعدل 3.3 في المئة سنويا حتى عام 2030.

وزاد عدد السياح بشكل كبير خلال العقود الماضية، مرتفعا من 25 مليون سائح في عام 1950، ليقارب الـ 1.3 مليار سائح في 2018.

وعلى صعيد الإيرادات التي يحققها هذا القطاع، ارتفعت عالميا من ملياري دولار في 1950، إلى 1260 ترليون دولار في 2015.

وحدد موقع "تريب أدفايزر"/ (TripAdvisor) أفضل 10 وجهات عالمية تستقطب السياح، والتي تضم مدينة عربية واحدة:

1- باريس، فرنسا