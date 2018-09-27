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أفضل الوجهات السياحية في العالم.. بينها مدينة عربية

أفضل الوجهات السياحية - تعبيرية

يحتفل العالم في 27 من أيلول/ سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للسياحة.

وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن ينمو القطاع السياحي عالميا بمعدل 3.3 في المئة سنويا حتى عام 2030.

وزاد عدد السياح بشكل كبير خلال العقود الماضية، مرتفعا من 25 مليون سائح في عام 1950، ليقارب الـ 1.3 مليار سائح في 2018.

وعلى صعيد الإيرادات التي يحققها هذا القطاع، ارتفعت عالميا من ملياري دولار في 1950، إلى 1260 ترليون دولار في 2015.

وحدد موقع "تريب أدفايزر"/ (TripAdvisor) أفضل 10 وجهات عالمية تستقطب السياح، والتي تضم مدينة عربية واحدة:

1- باريس، فرنسا

برج ايفيل- باريس
برج ايفيل- باريس

حيث يمكن أن تزور وتشارك في 5329 فعالية ومكان سياحي.

2- لندن، بريطانيا

لندن
لندن

تحتوي أكثر من 6281 فعالية ومكان سياحي.

3- روما، إيطاليا

روما
روما

يمكنك أن تزور وتشارك في 4618 فعالية ومكان سياحي.

4- بالي، إندونيسا

بالي
بالي

تضم بالي أكثر من 6416 مكان ونشاط يمكن للسائح المشاركة فيه خلال تواجده هناك.

5- جزيرة كريت، اليونان

جزيرة كريت
جزيرة كريت

تضم كريت التي تعتبر إحدى أكبر الجزر اليونانية 1787 منطقة وفعالية سياحية.

6- برشلونة، إسبانيا

برشلونة
برشلونة

تستقطب برشلونة العديد من السياح وتضم أكثر من 3445 منطقة وفعالية سياحية.

7- براغ، التشيك

براغ
براغ

تضم عاصمة الجمهورية التشيكية 3083 منطقة وفعالية سياحية.

8- مراكش، المغرب

مراكش
مراكش

تعرف أيضا باسم المدينة الحمراء، وتضم 1682 فعالية ومكان سياحي.

9- إسطنبول، تركيا

إسطنبول
إسطنبول

تضم إسطنبول العديد من الأماكن والفعاليات السياحية التي يتجاوز عددها، الـ 2817 مكان وفعالية.

10- نيويورك، الولايات المتحدة

نيويورك
نيويورك

تستقطب نيويورك سنويا ملايين السياح، حيث تضم فعاليات وأماكن سياحية وفنية يتجاوز عددها الـ 4642.

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