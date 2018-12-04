آبل تكشف أفضل التطبيقات في 2018

وفاز تطبيق الرسم Procreate Pocket بلقب أفضل تطبيق آيفون لهذا العام، فيما حاز تطبيق Froggipedia الذي يعتمد على تكنولوجيا الواقع المعزز من أجل شرح أجزاء جسم الضفادع على لقب أفضل تطبيق لأجهزة آيباد.

وقد أصدرت Apple نوعين من القوائم هما: قوائم أفضل التطبيقات والألعاب، وقوائم أكثر التطبيقات والألعاب تحميلا من متجرها الإلكتروني App Store.

وحاز هذا العام تطبيق Youtube على لقب أكثر التطبيقات المجانية تحميلا، متغلبا بذلك على منافسيه Facebook وInstagram وSnapChat هذا العام، بعدما

كان يحتل المرتبة الثالثة.

بالنسبة لقائمة أفضل التطبيقات بحسب Apple فكانت كالتالي:

- Procreate Pocket

- Froggipedia

- Pixelmator Pro

- Sweat: Kayla Itsines Fitness

أما قائمة أفضل الألعاب فكانت كالتالي:

- Donut County

- Gorogoa

- The Gardens Between

- Alto's Odyssey

قائمة أفضل الألعاب الجماعية:

- Clash Royale

- Fortnite

- Hearthstone

-PUBG Mobile

- Twitch: Live Game Streaming

أما فيما يخص أكثر الألعاب الإلكترونية تحميلا، فقد جاء على رأس القائمة اللعبة الشهيرة Fortnite، متغلبة بذلك على منافستها الأولى لعبة PUBG التي احتلت قائمة جوجل لأفضل الألعاب الإلكترونية لهذا العام.