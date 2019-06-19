أفضل الجامعات.. الترتيب الكامل

احتل معهد ماساشوستس للتكنولوجيا صدارة قائمة شركة QS البريطانية لأفضل الجامعات في العالم، وجاءت جامعة الملك عبد العزيز السعودية (186 عالميا) على رأس الجامعات العربية.

واحتلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا المراكز الـ10 الأولى في تصنيف أفضل ألف جامعة لعام 2020، مع العلم أن المراكز الثلاثة الأولى هي من نصيب الولايات المتحدة، وذلك دون تغيير عن ترتيب عام 2019.

وبقيت جامعة أوكسفورد أفصل جامعة بريطانية، لكن التقرير أشار إلى أن ترتيب الجامعات الأميركية والبريطانية بشكل عام تراجع قليلا بسبب تراجعهما في مؤشر "معدل الطلاب الدوليين".

ويستخدم التصنيف ستة عوامل لقياس أداء الجامعات وهي السمعة الأكاديمية، وجهود المؤسسات لإلحاق الطلاب بوظائف، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ومدى تأثير البحوث التي تجريها المؤسسات التعليمية، ونسبة الأساتذة والطلاب الدوليين.

المراكز الـ10 الأولى:

1- معهد ماساشوستس للتقنية- ام آي تي (الولايات المتحدة)

2- جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة)

3- جامعة هارفارد (الولايات المتحدة)

4- جامعة أوكسفورد (المملكة المتحدة)

5- معهد كاليفورنيا للتقنية (الولايات المتحدة)

6- المعهد الفيدرالي للتقنية (زيورخ بسويسرا)

7- جامعة كامبريدج (المملكة المتحدة)

8- كلية لندن الجامعية (المملكة المتحدة)

9- إمبيريال كولديج لندن (المملكة المتحدة)

10- جامعة شيكاغو (الولايات المتحدة)

الجامعات العربية بالترتيب:

جامعة الملك عبد العزيز (السعودية) 186 مكرر

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (السعودية) 200 مكرر

الجامعة الأميركية في بيروت (لبنان) 244

جامعة خليفة (الإمارات) 268 مكرر

جامعة قطر (قطر) 276

جامعة الملك سعود (السعودية) 281 مكرر

جامعة الإمارات العربية المتحدة (الإمارت) 329 مكرر

الجامعة الأميركية في الشارقة (الإمارات) 371

جامعة السلطان قابوس (سلطة عمان) 379 مكرر

الجامعة الأميركية في القاهرة (مصر) 395 مكرر

جامعة الملك خالد (السعودية) 501-510

جامعة أم القرى (السعودية) 501-510

جامعة القاهرة (مصر) 521- 530

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل (السعودية) 541-550

جامعة القديس يوسف في بيروت (لبنان) 561-570

الجامعة اللبنانية الأميركية (لبنان) 581-590

جامعة البلمند (لبنان) 581-590

الجامعة الأميركية في دبي (الإمارات) 601-650

جامعة الروح القدس- الكسليك (لبنان) 601-650

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (الأردن) 651-700

جامعة الشارقة (الإمارات) 651-700

جامعة زايد (الإمارات) 651-700

جامعة أبو ظبي (الإمارات) 701-750

جامعة بغداد (العراق) 701-750

جامعة عجمان (الإمارات) 751-800

هذه الجامعات العربية (بلا ترتيب) تقع في ترتيب 801-1000:

جامعة بيروت العربية (لبنان)

الجامعة الألمانية الأردنية (الأردن)

جامعة الملك فيصل (السعودية)

جامعة الكويت (الكويت)

الجامعة المستنصرية (العراق)

جامعة سيدة اللويزة (لبنان)

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا (الأردن)

جامعة البحرين (البحرين)

جامعة الكوفة (العراق)

جامعة عين شمس (مصر)

جامعة الإسكندرية (مصر)

جامعة أسيوط (مصر)