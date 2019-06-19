أفضل الجامعات.. الترتيب الكامل

احتل معهد ماساشوستس للتكنولوجيا صدارة قائمة شركة QS البريطانية لأفضل الجامعات في العالم، وجاءت جامعة الملك عبد العزيز السعودية (186 عالميا) على رأس الجامعات العربية.
واحتلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا المراكز الـ10 الأولى في تصنيف أفضل ألف جامعة لعام 2020، مع العلم أن المراكز الثلاثة الأولى هي من نصيب الولايات المتحدة، وذلك دون تغيير عن ترتيب عام 2019.
وبقيت جامعة أوكسفورد أفصل جامعة بريطانية، لكن التقرير أشار إلى أن ترتيب الجامعات الأميركية والبريطانية بشكل عام تراجع قليلا بسبب تراجعهما في مؤشر "معدل الطلاب الدوليين".
ويستخدم التصنيف ستة عوامل لقياس أداء الجامعات وهي السمعة الأكاديمية، وجهود المؤسسات لإلحاق الطلاب بوظائف، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ومدى تأثير البحوث التي تجريها المؤسسات التعليمية، ونسبة الأساتذة والطلاب الدوليين.
المراكز الـ10 الأولى:
1- معهد ماساشوستس للتقنية- ام آي تي (الولايات المتحدة)
2- جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة)
3- جامعة هارفارد (الولايات المتحدة)
4- جامعة أوكسفورد (المملكة المتحدة)
5- معهد كاليفورنيا للتقنية (الولايات المتحدة)
6- المعهد الفيدرالي للتقنية (زيورخ بسويسرا)
7- جامعة كامبريدج (المملكة المتحدة)
8- كلية لندن الجامعية (المملكة المتحدة)
9- إمبيريال كولديج لندن (المملكة المتحدة)
10- جامعة شيكاغو (الولايات المتحدة)
الجامعات العربية بالترتيب:
جامعة الملك عبد العزيز (السعودية) 186 مكرر
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (السعودية) 200 مكرر
الجامعة الأميركية في بيروت (لبنان) 244
جامعة خليفة (الإمارات) 268 مكرر
جامعة قطر (قطر) 276
جامعة الملك سعود (السعودية) 281 مكرر
جامعة الإمارات العربية المتحدة (الإمارت) 329 مكرر
الجامعة الأميركية في الشارقة (الإمارات) 371
جامعة السلطان قابوس (سلطة عمان) 379 مكرر
الجامعة الأميركية في القاهرة (مصر) 395 مكرر
جامعة الملك خالد (السعودية) 501-510
جامعة أم القرى (السعودية) 501-510
جامعة القاهرة (مصر) 521- 530
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل (السعودية) 541-550
جامعة القديس يوسف في بيروت (لبنان) 561-570
الجامعة اللبنانية الأميركية (لبنان) 581-590
جامعة البلمند (لبنان) 581-590
الجامعة الأميركية في دبي (الإمارات) 601-650
جامعة الروح القدس- الكسليك (لبنان) 601-650
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (الأردن) 651-700
جامعة الشارقة (الإمارات) 651-700
جامعة زايد (الإمارات) 651-700
جامعة أبو ظبي (الإمارات) 701-750
جامعة بغداد (العراق) 701-750
جامعة عجمان (الإمارات) 751-800
هذه الجامعات العربية (بلا ترتيب) تقع في ترتيب 801-1000:
جامعة بيروت العربية (لبنان)
الجامعة الألمانية الأردنية (الأردن)
جامعة الملك فيصل (السعودية)
جامعة الكويت (الكويت)
الجامعة المستنصرية (العراق)
جامعة سيدة اللويزة (لبنان)
جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا (الأردن)
جامعة البحرين (البحرين)
جامعة الكوفة (العراق)
جامعة عين شمس (مصر)
جامعة الإسكندرية (مصر)
جامعة أسيوط (مصر)
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