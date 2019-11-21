"أفضل" جنسيات العالم.. تعرّف على ترتيب بلدك

حلت فرنسا في المركز الأول للمرة الثامنة على التوالي في مؤشر "جودة الجنسية" (QNI) الذي تم الإعلان عنه الأربعاء، فيما جاءت الإمارات التي حققت قفزة كبيرة في الترتيب على رأس دول الشرق الأوسط.

ويقيس مؤشر "جودة الجنسية"، الذي تعده مؤسسة Henley & Partners، أفضل جنسيات العالم من حيث قيمة صاحب الجنسية داخل وخارج حدود بلده، وذلك بحسب عوامل داخلية هي التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي والاستقرار والسلام، وخارجية: حرية السفر والقدرة على الاستقرار في الخارج من دون عوائق.

ووضع المؤشر نسبة مئوية لكل دولة مذكورة في التقرير بحسب مدى تحقيقها لهذه العوامل.

وجاءت فرنسا في المركز الأول بنسبة 83.5 في المئة، بينما حلت ألمانيا وهولندا ثانيا بنسبة 82.8 في المئة، ثم الدنمارك ثالثا (81.7 في المئة)، والنرويج والسويد رابعا (81.5 في المئة)، وخامسا أيسلندا (81.4 في المئة) وسادسا فنلندا (81.2 في المئة) وإيطاليا سابعا (80.7 في المئة) والمملكة المتحدة ثامنا (80.3 في المئة) وإيرلندا تاسعا (80.2 في المئة) وإسبانيا عاشرا (80 في المئة).

وحذر التقرير من أن تداعيات أزمة "بريكست" تهدد المملكة المتحدة بأن تفقد المركز الثامن لتتساوى مع الصين التي قفزت أربعة مراكز (56).

ويقول التقرير إن الإمارات التي حلت في المركز 42 بنسبة 50.3 في المئة حققت أفضل ترتيب لها على الإطلاق.

وجاء اسم الإمارات ضمن رسم توضيحي للدول التي صعدت في قائمة الترتيب خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن قفزت خلال هذه الفترة 14 مركزا.

أما قطر فأشار التقرير إلى أنها تراجعت 25 مركزا بسبب "الصراعات الدبلوماسية الإقليمية " وقد حلت هذا العام في الترتيب 78 بنسبة 37.1 في المئة.

وتذيلت جنوب السودان (157) وأفغانستان (158) والصومال (159) القائمة.

ولفت التقرير إلى أن ليبيا تراجعت 25 مركزا خلال السنوات الخمس لتحل في الترتيب 145 بنسبة 21.7 في المئة، بسبب تراجع تدهور عوامل "السلام والاستقرار وحرية السفر".

اليمن أيضا تراجعت 24 مركزا لتحتل الترتيب 155، وكذلك سوريا التي حلت في المركز 156 بعد أن تراجعت 19 مركزا.

ترتيب دول الشرق الأوسط والنسبة المئوية:

الإمارات: 50.3 في المئة

إسرائيل: 46.7 في المئة

الكويت: 39 في المئة

قطر: 37.1 في المئة

سلطنة عمان: 37.1 في المئة

السعودية: 36.2 في المئة

البحرين: 36.1 في المئة

تونس: 29.9 في المئئة

المغرب: 28.1 في المئة

الجزائر: 27.4 في المئة

الأردن: 26.8 في المئة

مصر: 25.7 في المئة

لبنان: 25.1 في المئة

موريتانيا: 24.1 في المئة

الأراضي الفسلطينية: 23.1 في المئة

ليبيا: 21.7 في المئة

العراق: 19.4 في المئة

السودان: 18.9 في المئة

اليمن: 17.2 في المئة

سوريا: 16.8 في المئة

الصومال: 13.8 في المئة