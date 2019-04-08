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أفضل شركات الطيران في العالم

طائرة تابعة لخطوط إيفا للطيران

وضع موقع "تريب أدفايزر" المتخصص في تصنيف الوجهات السياحية، قائمة أفضل عشرة خطوط طيران عالميا.

وقد سيطرت الخطوط الآسيوية على القائمة، إذ حلت الخطوط الجوية السنغافورية في المركز الأول للسنة الثانية على التوالي.

وتضمنت القائمة شركتي طيران عربيتين، هما الخطوط الجوية القطرية التي حلت في المركز الثاني، وشركة طيران الإمارات التي حلت في المركز الرابع.

وقد تم تحديد العشرة الأوائل باستخدام خوارزمية تعتمد على معياري الكم ونوعية تقييمات ومراجعات المسافرين حول العالم، خلال مدة 12 شهرا.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 خطوط طيران حول العالم، بحسب "تريب أدفايزر":

1- الخطوط الجوية السنغافورية

طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية
طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية

2- الخطوط الجوية القطرية

طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية
طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية

3- إيفا للطيران (تايوان)

طائرة تابعة لخطوط إيفا للطيران
طائرة تابعة لخطوط إيفا للطيران

4- طيران الإمارات

طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية
طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية


5- الخطوط الجوية اليابانية

طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية (JAL)
طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية (JAL)

6- خطوط ساوث ويست الجوية (الولايات المتحدة)

طائرة تابعة لخطوط ساوث ويست الجوية الأميركية
طائرة تابعة لخطوط ساوث ويست الجوية الأميركية

7- خطوط أزول الجوية (البرازيل)

طائرة تابعة لخطوط AZUL الجوية البرازيلية
طائرة تابعة لخطوط AZUL الجوية البرازيلية

8- طيران نيوزيلندا​

طائرة تابعة لطيران نيوزيلندا
طائرة تابعة لطيران نيوزيلندا

9- جيت تو دوت كوم (بريطانيا)

طائرة تابعة لخطوط طيران jet2.com البريطانية
طائرة تابعة لخطوط طيران jet2.com البريطانية

​10- خطوط "أول نيبون" الجوية (اليابان)

طائرة تابعة لخطوط كل اليابان الجوية
طائرة تابعة لخطوط كل اليابان الجوية

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