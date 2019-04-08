أفضل شركات الطيران في العالم

وضع موقع "تريب أدفايزر" المتخصص في تصنيف الوجهات السياحية، قائمة أفضل عشرة خطوط طيران عالميا.

وقد سيطرت الخطوط الآسيوية على القائمة، إذ حلت الخطوط الجوية السنغافورية في المركز الأول للسنة الثانية على التوالي.

وتضمنت القائمة شركتي طيران عربيتين، هما الخطوط الجوية القطرية التي حلت في المركز الثاني، وشركة طيران الإمارات التي حلت في المركز الرابع.

وقد تم تحديد العشرة الأوائل باستخدام خوارزمية تعتمد على معياري الكم ونوعية تقييمات ومراجعات المسافرين حول العالم، خلال مدة 12 شهرا.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 خطوط طيران حول العالم، بحسب "تريب أدفايزر":

1- الخطوط الجوية السنغافورية

2- الخطوط الجوية القطرية

3- إيفا للطيران (تايوان)

4- طيران الإمارات



5- الخطوط الجوية اليابانية

6- خطوط ساوث ويست الجوية (الولايات المتحدة)

7- خطوط أزول الجوية (البرازيل)

8- طيران نيوزيلندا​

9- جيت تو دوت كوم (بريطانيا)

​10- خطوط "أول نيبون" الجوية (اليابان)